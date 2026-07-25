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        Haberler Dünya İran'da halk devriye geziyor

        İran'da halk devriye geziyor

        İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD'nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezdiği aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 19:56 Güncelleme:
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        İran'da halk devriye geziyor

        İran devlet televizyonu konuya ilişkin bir habere yer verdi.

        Cask kentinde silahlı halkın sahilde dolaştığı ifade edilen haberde, "Halk, ABD’nin olası kara işgaline karşı sahilde omuzlarında uzun namlulu silahlarla devriye görevi icra ediyor." bilgisine yer verildi.

        Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti, 8 Temmuz'dan bu yana sık sık ABD'nin hedefi olmuştu.

        ABD özellikle kentte yer alan limanlara saldırılar düzenlemişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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