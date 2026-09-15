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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den "ABD’nin askeri kayıplarına" ilişkin açıklama

        İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den "ABD’nin askeri kayıplarına" ilişkin açıklama

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) denetçisi tarafından, "Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury)" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor hakkında, "Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 20:43 Güncelleme:
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        "ABD'nin askeri kayıplarına" ilişkin açıklama

        İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Pentagon denetçisi tarafından hazırlanan raporun, ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin kısmını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

        Mesajında Erakçi, "İddia: İran savunmasızdır. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz." ifadelerini kullandı.

        NBC News'in haberine göre Pentagon denetçisi tarafından "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor yayımlanmıştı.

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        Rapordaki bulgular arasında, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına ait ana lojistik üssünü İHA ve balistik füzelerle hedef aldığına dair ilk resmi teyitlerden biri de yer almıştı.

        30'dan fazla büyük insansız hava aracının (İHA) imha edildiği aktarılan raporda, 4 F-15E, 1 F-35A, 1 A-10 Warthog savaş uçağının "büyük hasar aldığı" ya da imhaya uğradığı belirtilmişti.

        Raporda ayrıca, 12 KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile 9 hava aracının imha edildiği​​​​​​​ bilgisi de paylaşılmıştı.

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        #İran Dışişleri Bakanı
        #iran
        #ABD
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