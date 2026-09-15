Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı İHA düşürüldü

        İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı İHA düşürüldü

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 07:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı İHA düşürüldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. AA'nın haberine göre, açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.

        Devrim Muhafızları, dün sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde aynı tip bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

        ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler uygulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #Hürmüz Boğazı
        #İran Devrim Muhafızları
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi sağanak yağmurlu
        Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi sağanak yağmurlu
        Ticari araçlarda güç savaşı
        Ticari araçlarda güç savaşı
        Babası kendisini suçluyor... 12 yaşındaki Yüsra okula başlayamadı
        Babası kendisini suçluyor... 12 yaşındaki Yüsra okula başlayamadı
        İsmail Kartal'dan puan farkı ve hakem yorumu!
        İsmail Kartal'dan puan farkı ve hakem yorumu!
        "Vanlı Kara Haydar"ın eşi tutuklandı
        "Vanlı Kara Haydar"ın eşi tutuklandı
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        Fenerbahçe'ye Gaziantep FK engeli!
        Fenerbahçe'ye Gaziantep FK engeli!
        Fenerbahçe'den 5 maçta 8 puan kaybı!
        Fenerbahçe'den 5 maçta 8 puan kaybı!
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verdi
        Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması