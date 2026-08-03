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        Haberler Dünya İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Avrupa'dan dayanışma talep edileceğini belirtti

        İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Avrupa'dan dayanışma talep edileceğini belirtti

        İspanya Dışişleri Bakanı Albares, İspanya-Fas hattında yaşanan düzensiz göçmen akını nedeniyle Avrupa'dan dayanışma talep edileceğini dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:12 Güncelleme:
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        İspanya Avrupa'dan dayanışma talep edecek

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edeceğini bildirdi.

        El Pais gazetesinin haberine göre, Albares, İspanya devlet televizyonu TVE'ye, Sebte (Ceuta) kentine yönelik düzensiz göçmen akışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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        Albares, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin İçişleri Bakanları ve Avrupa Komisyonu'nun katılımıyla yarın yapılacak toplantıda, İspanya'nın Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edeceğini dile getirdi.

        Yaşanan düzensiz göçlerin ardından "uluslararası gerici güçlerin" uyum içinde harekete geçtiğini savunan Albares, söz konusu güçlerin "olup biteni çok hızlı bir şekilde abarttığını" ve "Schengen Bölgesi hakkında yalanlar ve sahte haberler yaydığını" ifade etti.

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        Albares, ayrıca Fas'ın söz konusu krizi çözmek için "en başından beri" işbirliği yaptığını vurguladı.

        Ne olmuştu?

        Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

        Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti. İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

        Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı son olarak 88 olarak açıklandı.

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