İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Avrupa'dan dayanışma talep edileceğini belirtti

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edeceğini bildirdi.

El Pais gazetesinin haberine göre, Albares, İspanya devlet televizyonu TVE'ye, Sebte (Ceuta) kentine yönelik düzensiz göçmen akışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Albares, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin İçişleri Bakanları ve Avrupa Komisyonu'nun katılımıyla yarın yapılacak toplantıda, İspanya'nın Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edeceğini dile getirdi.

Yaşanan düzensiz göçlerin ardından "uluslararası gerici güçlerin" uyum içinde harekete geçtiğini savunan Albares, söz konusu güçlerin "olup biteni çok hızlı bir şekilde abarttığını" ve "Schengen Bölgesi hakkında yalanlar ve sahte haberler yaydığını" ifade etti.

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Albares, ayrıca Fas'ın söz konusu krizi çözmek için "en başından beri" işbirliği yaptığını vurguladı.