"İsrail'in mutabakat metnini görme talebi reddedildi"

HT 360 - 15 Haziran 2026 (İsrail, ABD-İran Anlaşmasından Rahatsız Mı?)

Habertürk ekranlarında Dilek Gül'ün sunumuyla ekranlara gelen yayında, ABD ve İran arasında 107. gününe giren süreçte İsviçre'de imzalanması beklenen kritik mutabakat taslağı tüm boyutlarıyla ele alındı. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç, sız... Daha Fazla Göster Habertürk ekranlarında Dilek Gül'ün sunumuyla ekranlara gelen yayında, ABD ve İran arasında 107. gününe giren süreçte İsviçre'de imzalanması beklenen kritik mutabakat taslağı tüm boyutlarıyla ele alındı. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç, sızdırılan taslak metnin detaylarını, olası bir 60 günlük ateşkesin şartlarını ve bölgesel etkilerini değerlendirdi. Daha Az Göster