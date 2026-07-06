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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamaney'in ölümü üzerinden İranlı liderlere tehdit

        İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamaney'in ölümü üzerinden İranlı liderlere tehdit

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyerek, "İsrail'i yok etme planlarını yeniden teşvik etmeye çalışan her İranlı lider de aynı şekilde engellenecektir." tehdidinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        İsrailli bakandan İranlı liderlere tehdit

        İsrail basınındaki haberlere göre Katz, "Şu anda cenaze töreni yapılmakta olan Ayetullah Hamaney, İran'da ve bölgede İsrail'i yok etme planını başlattığı ve yönettiği için İsrail tarafından ortadan kaldırıldı. Yok etmek isteyen, yok edildi." ifadelerini kullandı.

        Katz, Hamaney'in ölümüne atıfla "İsrail'i yok etme planlarını yeniden teşvik etmeye çalışan her İranlı lider de aynı şekilde engellenecektir." tehdidinde bulundu.

        Bakan Katz, İran'daki cenaze töreni sırasında "Trump'a ölüm" sloganları atılmasına da tepki gösterdi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların İran'ın stratejik kabiliyetlerine ciddi şekilde zarar verdiğini öne süren Katz, "İsrail, her an ve her türlü tehdide karşı kendisini yeniden tek başına savunmaya hazır." iddiasında bulundu.

        Katz'ın, ABD'yi dışarıda bırakarak, "İsrail kendisini tek başına savunmaya hazırdır" çıkışını yapması ise dikkati çekti.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, dün kendisi hakkında "Patronun kim olduğunu biliyor." açıklaması yapan ABD Başkanı Trump ile ilişkilerinde "çatlak" olmadığını ileri sürmüştü.

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