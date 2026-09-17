İsrail ve Yunanistan'dan ortak tatbikat

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın iki hafta önce gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ve Yunanistan donanmaları tarafından gerçekleştirilen ortak tatbikatın amacının "iki donanma arasındaki süregelen işbirliğinin bir parçası olarak operasyonel işbirliğini güçlendirmek ve birlikte etkin bir şekilde hareket etme kabiliyetlerini artırmak" olduğu ileri sürüldü.

Tatbikat kapsamında İsrail ve Yunanistan ordularının acil durumlar da dahil olmak üzere çeşitli operasyonel senaryolarda eğitim aldığı belirtilen açıklamada, tehditlerin tespit edilmesi ve bunlara müdahale edilmesi​​​​​​​ konusunda çalışıldığı aktarıldı.

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