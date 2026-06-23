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        Haberler Dünya İsrailli bürokrattan Netanyahu'ya eleştiri: ABD Başkanı'na 'hayır' diyemeyen İsrail başbakanlığına talip olmamalı | Dış Haberler

        İsrailli bürokrattan Netanyahu'ya eleştiri: ABD Başkanı'na 'hayır' diyemeyen İsrail başbakanlığına talip olmamalı

        İsrail Maliye Bakanlığında görevli Bakan Zeev Elkin, ABD Başkanı Donald Trump'a gerektiğinde "hayır" diyemeyen bir kişinin İsrail başbakanlığı görevine talip olmaması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        İsrailli bürokrattan Netanyahu'ya eleştiri

        İsrail ordu radyosuna konuşan ve aynı zamanda İsrail Güvenlik Kabinesi üyesi Elkin, ABD'nin İsrail'den Lübnan’ın güneyinde ve bölgede oluşturduğu güvenlik kuşağından çekilmesini talep etmesi halinde Tel Aviv yönetiminin nasıl bir tutum izleyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

        Elkin, "İsrail Başbakanı'ndan beklenen şeylerden biri, dünyanın en büyük gücünün dost bir başkanı karşısında bile gerektiğinde ABD Başkanı'na 'hayır' diyebilmesidir. Özellikle de konu güvenliğimizin özüyle ilgiliyse." ifadelerini kullandı.

        İsrailli Bakan'ın açıklamaları, Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın çizgisinden ayrılmadığı yönündeki eleştirilerin arttığı ve İsrail'de Washington ile ilişkiler ile güvenlik politikalarının yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

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