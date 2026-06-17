Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İtalya lideri Meloni sigarayı bıraktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl önce bıraktırmaya çalışmıştı | Dış Haberler

        İtalya lideri Meloni sigarayı bıraktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl önce bıraktırmaya çalışmıştı

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G7 zirvesinde toplantı arasında liderlerle yaptığı sohbet sırasında sigarayı bir ay önce bıraktığını açıkladı. Meloni'nin açıklaması akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yıl önce Meloni'ye sigarayı bıraktırma çabasını getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İtalya lideri Meloni sigarayı bıraktı

        Fransa'nın Evian kentinde gerçekleştirilen G7 zirvesi, dünyanın geleceği için belirleyici nitelikte çok sayıda ciddi görüşmenin yanı sıra toplantı aralarında liderler arasında geçen samimi ve rahat sohbetlere de sahne oldu.

        Dün toplantı arasında gerçekleştirilen ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın yer aldığı bir sohbette konu İtalya Başbakanı Meloni'nin nikotin bağımlılığına geldi.

        İtalyan lider, sohbet sırasında "Bu sabah üç kahve içmek zorunda kaldım" dedi. Bunun üzerine Almanya Başbakanı Merz, Meloni'ye kahvenin yanında sigara içip içmediğini sordu.

        REKLAM

        Meloni ise, "Hayır, bıraktım. Bir ay önce" yanıtını verdi. Bunun ardından Ursula von der Leyen, Antonio Costa'ya kendisinin de sigara içip içmediğini sordu. AB Konseyi Başkanı Costa ise sigarayı 2005 senesinde bıraktığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara uyarısı kameralara yansımıştı

        Liderler arasında sigara alışkanlığı konusundaki sohbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl ekim ayında Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesi sırasında İtalyan lidere yaptığı sigara uyarısını akıllara getirdi.

        Erdoğan, Mısır'daki zirvede Meloni ile "Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" ifadeleriyle şakalaşmıştı.

        Trump, Macron'un saatini istedi

        Liderler arasındaki ilginç anlardan biri de dünkü öğle yemeğinin ardından yaşandı.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saatini masada unutunca bu durum, ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney tarafından fark edildi. Carney, "Saatini burada bırakmış, saati bizde" dedi.

        Trump'ın ise esprili bir şekilde, "Gitmişse bana verin" ifadelerini kullanması salonda kahkahalara neden oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP'de MYK 5. kez toplanıyor

        CHP Genel Merkezi'ne kurultay için toplanan 900'e yakın imzanın bugün teslim edilmesi bekleniyor. CHP MYK 5 kez toplanacak, yeni ihraçlar soz konusu olabilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor