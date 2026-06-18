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        Haberler Dünya "Müzakereler, düşmanın görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmiyor" | Dış Haberler

        "Müzakereler, düşmanın görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmiyor"

        İran lideri Mücteba Hamaney, İran ile ABD arasında varılan mutabakatı çekincelere rağmen onayladığını belirterek, ileride yüz yüze gerçekleştirilecek müzakerelerin ABD'nin görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 22:58 Güncelleme:
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        "Müzakereler, düşmanın görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmiyor"

        İran liderinin sosyal medya hesaplarından, Hamaney’in, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin açıklaması yayımlandı.

        Hamaney, mutabakat zaptında dile getirilen hususların gerçekleşmesinin beklenildiğini kaydederek, “İleride yüz yüze gerçekleştirilecek müzakereler, düşmanın görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmiyor.” dedi.

        ABD ile görüşmeler konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu vurgulayan Hamaney, ancak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı sıfatıyla İran halkının ve “direniş cephesinin” haklarının korunacağına ve ABD’nin aşırı taleplerine boyun eğmeyeceğine dair garanti vermesinin ve sorumluluk üstlenmesinin ardından mutabakatın imzalanmasına onay verdiğini ifade etti.

        İran lideri, sürecin bu noktaya varmasında İranlı yetkililerin iyi niyetle çabaladıklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın çaresizlikten her yolu denediğini savundu.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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