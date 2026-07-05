Netanyahu'nun, 'Trump' planı

İsrail medyasına göre Netanyahu, Washington'da gerçekleştireceği görüşmeyi Trump ile olan ilişkisinin gücünü vurgulamak ve Ekim 2026'da yapılacak İsrail parlamento seçimleri için yürüteceği kampanyada bunu kullanmak için bir fırsat olarak görüyor.

Bu arada Netanyahu ile Trump arasında planlanan görüşmenin zamanlaması ve düzenlemeleriyle ilgili belirsizlik sürüyor.

ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile görüşmenin gelecek hafta düzenlenebileceğine işaret ederken, İsrail medyası ise herhangi bir hazırlığın olmaması sebebiyle ertelenebileceğine dikkati çekti.

Netanyahu'nun basın ofisi ise 3 Temmuz Cuma günü, Netanyahu'nun Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve "yakında ikili bir görüşme konusunda mutabık kaldıkları" belirtildi.

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GÖRÜŞMENİN TARİHİNE İLİŞKİN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Trump, ABD medyasına yaptığı açıklamalarda, Netanyahu'nun kendisinden Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini ve bunun gelecek hafta olabileceğini söyledi.

Netanyahu ile iyi ilişkisine vurgu yaparak, "Çok iyi anlaşıyoruz. Netanyahu, Başkan'ın kim olduğunu biliyor." diyen Trump, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'nden döndükten sonra söz konusu görüşmeyi yapabileceklerine işaret etti.

İsrail Maariv gazetesi ise İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberde, "Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme için randevu henüz belirlenmedi. Netanyahu'nun ziyaretiyle ilgili hazırlıklar da yok henüz. Dolayısıyla görüşmenin gelecek hafta olması pek mümkün görülmüyor." denildi.

Haberde, Trump'ın NATO zirvesine katılımı nedeniyle gelecek haftanın görüşme için çok erken olabileceği ve muhtemelen bir sonraki haftaya erteleneceği ifade edildi.

GÖRÜŞME, İRAN SAVAŞIYLA İLGİLİ ABD KAMUOYUNDAKİ ELEŞTİRİLER DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞİYOR

İsrail'in Haaretz gazetesindeki haberde de görüşmenin, Netanyahu ile Trump arasında geçen şubat ayında İran'a karşı savaşın başlamasından bu yana yapılacak ilk görüşme olacağına dikkati çekti.

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Haberde, Netanyahu'nun Trump'ın kendisiyle olan kamuoyu önündeki ilişkilerinin bıraktığı olumsuz izlenimi ortadan kaldırmak istediği için bu görüşmeye büyük önem verdiğine vurgu yapıldı.

Trump ile Netanyahu arasında planlanan görüşmenin İran'a yönelik savaşla ilgili ABD kamuoyunda eleştirilerin arttığı bir döneme denk geldiğine işaret edilen haberde, "Trump'ın Netanyahu'nun politikalarına boyun eğdiği" yönünde eleştiriler olduğu ifade edildi.

NETANYAHU, TRUMP İLE GÖRÜŞMESİNİ SEÇİM AVANTAJINA ÇEVİRMEK İSTİYOR

Haaretz gazetesinin, Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini seçim avantajına çevirmek istediği belirtildi.

Neyanyahu'nun, "Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme konusunda Trump ile yakın işbirliği temelinde seçim kampanyasını kurmayı" hedeflediğine değinilen haberde, Netanyahu için önemi büyük olsa da, görüşmenin seçim kampanyasını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Trump ile Netanyahu arasında planlanan görüşmesinin ne tür sonuçlar doğuracağının kestirilemediği aktarılan haberde, Trump'ın görüşme sırasındaki açıklamalarının "yeterince dostane" olmaması durumunda Netanyahu'nun imajına zarar verebileceği yorumu yapıldı.

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WASHİNGTON, NETANYAHU'YLA İLGİLİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Bu arada İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise Washington ile Tel Aviv arasında artan gerilimin bir göstergesi olarak, Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkilerin şubat ayındaki son görüşmelerinden bu yana daha fazla gerilime tanık olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Trump'a yakın kişilerin İsrail Başbakanı Netanyahu'yla ilgili "derin hayal kırıklığı" yaşadıkları aktarılan haberde, "Trump danışmanlarının çoğu, Netanyahu'nun her şeyi yanlış yaptığına inanıyor." denildi.

Trump'ın geçen ay bir telefon görüşmesinde Lübnan'la ilgili Netanyahu'yu azarladığına işaret edilen haberde, Trump'ın Netanyahu'yu "deli ve iyiliğe karşı nankörlük yapmakla" suçladığı ifade edildi.

İsrail Kanal-12 televizyonu da Trump'ın çevresindeki çoğu yetkilinin şubat ayından beri Netanyahu konusunda hayal kırıklığı yaşadığını aktardı.