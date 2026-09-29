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        Haberler Dünya Papa'dan yapay zeka uyarısı

        Papa'dan yapay zeka uyarısı

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yapay zeka konusunda çok sayıda uzmanın dile getirdiği endişelerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 01:00 Güncelleme:
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        Papa'dan yapay zeka uyarısı

        Fransa'ya 4 günlük resmi ziyaretini dün akşam saatlerinde Metz kentinde tamamlayarak buradan Roma'ya dönen Papa, seyahatini takip eden gazetecilere uçakta dönüş yolunda değerlendirmelerde bulundu.

        Papa, yapay zekayla ilgili dünyada gündeme gelen riskler ve tartışmalara ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Yapay zeka konusunda çok sayıda uzmanın dile getirdiği endişelerin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bazılarının maddi veya başka türlü çıkarlar elde etmek amacıyla öne sürdüğü gibi bunların yalan haber olduğuna inanmıyorum." dedi.

        ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın yöneticisinin, yapay zeka sistemlerinin faaliyet alanlarının dışına çıkarak zarar vermesini önlemek amacıyla bu sistemlere güvenlik bariyerleri veya isteğe bağlı sınırlamalar getirilebileceğine ilişkin açıklamasını hatırlatan Papa, aynı yöneticinin hükümetlerin bu alanda herhangi bir sınırlama veya düzenleme getirmemesi gerektiğini de savunduğuna dikkati çekti.

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        Papa, bu konunun ciddi biçimde tartışılması gerektiğine inandığını belirterek, "Siyasi liderleri, yapay zeka sektörünün temsilcilerini, sosyal kuruluşları ve dernekleri, bir araya gelerek halihazırda yaşananları ve gelecekte neler olabileceğini değerlendirmeye davet etmeyi sürdürmeliyiz. Basitçe ‘bu olmayacak’ demek ve gerçek karşısında gözlerimizi kapatmak, bence sorumlu bir yaklaşım değil." diye konuştu.

        Almanya ve Avrupa’da yükselen aşırı sağa ilişkin bir soru üzerine Papa, şu yanıtı verdi:

        "Almanya’da ve Avrupa’nın ve dünyanın diğer bölgelerinde aşırı sağ grupların yükselişi, bu siyasi tutumların belirli bir dindarlık biçimiyle birleştiği ifadelerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu, sadece benim görüşüme göre değil, aynı zamanda Almanya'daki Katolik ve Protestan kiliselerinin liderlerinin görüşüne göre de Hristiyanlığın bir ifadesi değil."

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        Papa, silahlanmaya harcanan paralara yönelik eleştirisini sürdürdü

        Papa 14. Leo, silahlanmaya daha fazla para harcama fikrini reddeden ve farklı yol öneren bir sese ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, “Kendimizi silahlandırmaya ve o devasa askeri sanayiye büyük meblağlar harcamaya devam ediyoruz. Bu sanayiden, seçilmiş birkaç kişi savaşı teşvik ederek muazzam karlar elde ediyor. Oysa bu milyarlarca avro veya dolar, dünya açlığı, konut krizi ve işsizlik gibi sorunları çözmek için kullanılabilirdi." şeklinde konuştu.

        "Günümüzde bazı güçlerin, var olan anlaşmazlıkları diyalog veya müzakere yoluyla çözmek yerine kendi iradelerini güç kullanarak dayatmaya çalıştığını görüyoruz." diyen Papa, bunun da çok sayıda savaş ve çatışmanın yaşanması ihtimalini giderek arttırdığını kaydetti.

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        Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek, "Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerin liderlerini bir araya gelmeye, aynı masaya oturmaya, diyalog kurmaya ve artık hiçbir anlamı kalmayan savaşlarda ısrar etmek yerine, bu sorunlara çözüm aramaya teşvik etmeyi sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Fransa gezisi sırasında kilisede sistematik istismara maruz kalanlarla da bir araya geldiğini aktaran Papa, "Bu bağlamda, onlarla kilisenin nasıl sorumlu görüldüğü konusunda konuştum, ancak aynı zamanda kilisenin onların iyileşmelerine yardımcı olmada önemli bir rolü olduğuna da inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Papa
        #Yapay Zeka
        #uyarı
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