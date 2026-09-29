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        Haberler Dünya Rus ordusunda personel sayısı arttı

        Rus ordusunda personel sayısı arttı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630'a çıkaran kararnameyi imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 01:45 Güncelleme:
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        Rus ordusunda personel sayısı arttı

        Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 550 bin 500’ü asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 441 bin 630 olarak belirlendi.

        Söz konusu karar, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi.

        Böylece Rus ordusundaki asker sayısı 15 bin 500 arttı.

        Putin, Temmuz 2026'da imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 535 bini asker olmak üzere 2 milyon 426 bin 130’a çıkarmıştı. Söz konusu karar, 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girmişti.

        Putin, geçen yılın sonunda Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin görev yaptığını açıklamıştı. Rus ordusunda ayrıca Ukrayna'da savaşmak üzere sözleşmeli ve gönüllü askerler de bulunuyor.

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        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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        #rusya
        #ordu
        #Vladimir Putin
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