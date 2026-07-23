Seçmenlere hitap eden Trump'ın arkasına oturan bir kişi, Trump taklidi yaparak başkanla dalga geçti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia eyaletinde bir konuşması sırasında arkasında oturan izleyicilerden birinin Trump'ın taklidini yaparak dalga geçmesi kameralara yansıdı.
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 12:34 Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenle buluştu.
Trump kürsüde İran'la ilgili açıklamalarda bulunurken Trump'ın arkasında seyircilerin içinde oturan bir kişinin Trump'ın taklidini yapması dikkat çekti.
ABD Başkanı'nın tüm mimiklerini, el ve yüz hareketlerini yaparak Trump'la dalga geçen kişiyi yanında oturan hiçkimse fark etmedi.
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