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        Haberler Dünya Amerika Temsilciler Meclisi'nde Senatör Graham'ın anısına Rusya'ya yaptırım tasarısı kabul edildi

        Temsilciler Meclisi'nde Senatör Graham'ın anısına Rusya'ya yaptırım tasarısı kabul edildi

        ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 03:11 Güncelleme:
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        Senatör Graham'ın anısına Rusya'ya yaptırım tasarısı kabul edildi

        Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısı oylandı.

        AA'nın haberine göre, söz konusu tasarı, 159'a karşı 262 oyla kabul edilirken, yasa olarak yürürlüğe girmesi için Başkan Donald Trump'ın imzasının gerekeceği belirtildi.

        Yasa tasarısı, Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasının yanı sıra Rus ham petrolü ve doğal gazını satın alan ilk 5 ülkeye gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor.

        YASA ÖNCE SENATODA OYLANMIŞTI

        ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Graham'ın hazırlanmasına öncülük ettiği ve Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısı etrafında birleşmişti. Söz konusu yasa tasarısı 7 Ağustos'ta Senatoda oylanmış ve 11'e karşı 86 oyla kabul edilmişti.

        SENATÖR GRAHAM, 11 TEMMUZ'DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Senatoda 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, 11 Temmuz'da "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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        Trump'a yakın siyasi isimlerden olan ve savunma ile dış politika konularında Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimleri arasında gösterilen Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

        Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrılarında bulunmuştu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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