Suriye'deki doğalgaz hattı yangını "sabotaj" kaynaklı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Şula bölgesi ile Deyrizor arasındaki doğalgaz boru hattında çıkan yangının sabotaj sonucu yaşandığı belirtildi.

Haberde ifadelerine yer verilen Suriye Petrol Şirketi Gaz Sektörü Sorumlusu Hişam Salih, yangın nedeniyle Cibse Santralı'ndan elektrik üretim santrallerine gaz akışının durduğunu belirtti.

İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinin öncesini ve sonrasını vanalarla derhal izole ettiğini aktaran Salih, bölgedeki gaz basıncının düşmesiyle ekiplerin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Dün, Suriye'nin Deyrizor ilinin güneyindeki Şula beldesi yakınlarındaki doğalgaz hattında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtilmişti.

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Olay yerine sevk edilen Suriye sivil savunma ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına başladığı aktarılırken, ilk etapta yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmamıştı.

Şula ile Deyrizor arasında kalan bölge, doğal gaz üretimi ve taşınmasına yönelik tesis ve boru hatlarına ev sahipliği yapıyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.