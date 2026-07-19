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        Haberler Dünya Trump, İran'ın İslamabad Mutabakatı'na uymayacağını belirtmesinin umurunda olmadığını söyledi

        Trump, İran'ın İslamabad Mutabakatı'na uymayacağını belirtmesinin umurunda olmadığını söyledi

        ABD Başkanı Trump, İran'ın, İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü olmadığı açıklamasına ilişkin, "Bu umurumda değil" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        Trump'tan İran'a: Umurumda değil

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü kalmadığını söylemesinin "umurunda olmadığını" belirtti.

        Trump, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırıların ardından NewsNation kanalına konuya ilişkin açıklama yaptı.

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        Askerlerin ölmesinin "çok üzücü bir durum" olduğunu dile getiren Trump, "savaşın asıl amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek" olduğunu yineledi.

        Trump, İran'ın, İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü olmadığı açıklamasına ilişkin, "Bu umurumda değil." dedi.

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Temmuz'da ABD'nin İslamabad Mutabakatını askeri saldırılar ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle tamamen ihlal ettiğini belirterek, "İran, bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor." ifadesini kullanmıştı.

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