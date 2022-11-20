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Dünyaca ünlü şarkıcı fena yakalandı! Bu olay sonrası Olivia Wilde, Harry Styles'i terk etti!

Nerdeyse iki yıldır birlikte olan dünyaca ünlü isimlerin ilişkisi noktalandı. Harry Styles ve Olivia Wilde, ayrılıkları netleşti. Olayın arka yüzü ise duyanları şaşırttı.

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  • Dünyaca ünlü şarkıcı fena yakalandı! Bu olay sonrası Olivia Wilde, Harry Styles'i terk etti!

    Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles, bir süredir güzel oyuncu Olivia Wilde ile aşk yaşıyordu. Ortaya çıkan iddialara göre Harry, ilişkiye başlamadan önce sette Florence Pugh ile öpüşürken yakalandı ve Olivia ilişkiyi bitirdi. 
  • Dünyaca ünlü şarkıcı fena yakalandı! Bu olay sonrası Olivia Wilde, Harry Styles'i terk etti!

    Harry Styles ve Olivia Wilde çifti Ocak 2021'de "Don't Worry Darling" filminde birlikte çalıştıktan sonra aşk yaşamaya başlamıştı.
  • Dünyaca ünlü şarkıcı fena yakalandı! Bu olay sonrası Olivia Wilde, Harry Styles'i terk etti!

    People'ın haberine göre; Olivia Wilde, Harry Styles'in hakkında çıkan iddia sebebiyle ilişkiyi noktaladı. 
  • Dünyaca ünlü şarkıcı fena yakalandı! Bu olay sonrası Olivia Wilde, Harry Styles'i terk etti!

    Konuyla ilgili Olivia yaptığı açıklamada "Harry halen turnede ve önümüzdeki günlerde tekrar yurt dışına çıkmak için hazırlanıyor. Ben ise çocuklarıma ve kariyerime odaklanıp Los Angeles'ta kalmayı tercih ediyorum. Harry, toksik erkek izlerinden tamamen yoksun biri. Bir kadına nasıl değer verilmesi gerektiğini çok iyi biliyor. One Direction zamanlarından beri moda ve stil konusunda büyük başarılara imza attı. O tanıdığım en yetenekli insan. Gerçekten fazlasıyla takdir edilmeyi hak ediyor.

    Aldığımız ayrılık kararı bütünüyle dostane bir karar" dedi.
  • Dünyaca ünlü şarkıcı fena yakalandı! Bu olay sonrası Olivia Wilde, Harry Styles'i terk etti!

    Olivia ve Harry'nin arasında düşmanlık olmadığı ve gayet dost olarak kaldıkları belirtilirken, Olivia'nın, Harry'nin 15 Kasım'daki Los Angeles konserinde çocuklarıyla dans ederken görüntüleri ortaya çıkmıştı.
  • Dünyaca ünlü şarkıcı fena yakalandı! Bu olay sonrası Olivia Wilde, Harry Styles'i terk etti!

    Olivia Wilde ve Jason Sudeikis 2011'de aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, bir yıl sonra nişanlanmıştı. Çiftin Otis Alexander ve Daisy Josephine adında iki evladı bulunuyor. 

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