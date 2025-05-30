Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey Türkiye'ye geliyor

Dünya çapında milyonlarca hayran kitlesi olan, Türkiye'de de sevilen ABD'li şarkıcı Halsey, üç yıl aranın ardından ikinci kez İstanbul'a geliyor. 2022’de verdiği konserin ardından bir kez daha Türk hayranlarıyla buluşacak olan Halsey, 21 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alacak.

Alternatif rock, elektronik ve pop müziği harmanlayan Halsey, 'Without Me', 'Colors', 'Graveyard' ve 'Gasoline' gibi şarkılarıyla tanınıyor. Konser biletleri 4 Haziran’da satışa sunulacak.

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TÜRK SEVGİLİSİNDEN ÇOCUĞU VAR

Halsey, 2019 - 2023 arasında ABD'de yaşayan Türk senarist Alev Aydın ile ilişki yaşamış, bu ilişkiden Ender adında oğlu dünyaya gelmişti. Aydın ile ilişkisi nedeniyle Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu.

Ünlü şarkıcı, daha önce verdiği röportajlarında Türk kültürüne olan ilgisini sık sık dile getirmiş ve kendini "Türk gibi" hissettiğini söylemişti. Halsey, DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu belirtmişti.