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        Haberler Dünyadan Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey Türkiye'ye geliyor

        Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey Türkiye'ye geliyor

        DNS'ında yüzde 11 Türk geni çıktığını açıklayan ABD'li şarkıcı Halsey, üç yıl aranın ardından yeniden konser vermek üzere bu yaz İstanbul'a geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:01
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        Türkiye'ye geliyor
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        Dünya çapında milyonlarca hayran kitlesi olan, Türkiye'de de sevilen ABD'li şarkıcı Halsey, üç yıl aranın ardından ikinci kez İstanbul'a geliyor. 2022’de verdiği konserin ardından bir kez daha Türk hayranlarıyla buluşacak olan Halsey, 21 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alacak.

        Alternatif rock, elektronik ve pop müziği harmanlayan Halsey, 'Without Me', 'Colors', 'Graveyard' ve 'Gasoline' gibi şarkılarıyla tanınıyor. Konser biletleri 4 Haziran’da satışa sunulacak.

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        TÜRK SEVGİLİSİNDEN ÇOCUĞU VAR

        Halsey, 2019 - 2023 arasında ABD'de yaşayan Türk senarist Alev Aydın ile ilişki yaşamış, bu ilişkiden Ender adında oğlu dünyaya gelmişti. Aydın ile ilişkisi nedeniyle Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu.

        Ünlü şarkıcı, daha önce verdiği röportajlarında Türk kültürüne olan ilgisini sık sık dile getirmiş ve kendini "Türk gibi" hissettiğini söylemişti. Halsey, DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu belirtmişti.

        Öte yandan uzun yıllardır Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey, geçen yıl sosyal medya paylaşımına The Leukemia & Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesiyle hayranlarını korkutmuştu. Paylaşımında net bir açıklama yapmayan ancak lösemi tedavisi gördüğüne dair işaretler veren Halsey; "Uzun hikâyenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikâyenin uzunu bir albüm yazdım" ifadelerini kullanmıştı.

        "YAŞLI BİR KADIN GİBİ HİSSEDİYORUM"

        Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey; "Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum. Kendime iyileşmek için 2 yıl veriyorum. 30 yaşına gelince baştan doğacağım ve yine enerji dolu ve çok havalı olacağım" ifadelerini kullandı.

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        #Halsey
        #konser
        #müzik
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