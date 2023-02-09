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Haberler Dünya Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek mesajları! İşte ülke ülke Türkiye mesajları - Deprem haberleri
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Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye destek

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin yaralarını sarmaya çalışırken, dünyanın birçok ülkesinden destek gelmeye devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek mesajları! İşte ülke ülke Türkiye mesajları - Deprem haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. 10 ilin etkilendiği depremin dördüncü gününde birçok ülkeden Türkiye'ye destek mesajları verilirken, arama-kurtarma ekipleri ve depremzedelere çadır, mont, konserve yiyecek, su gibi birçok hayati ürün gönderiliyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 22 yardım uçağı gönderdiği belirtildi.

Abu Dabi yönetimi, kurduğu hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 640 ton yardım malzemesi taşıyan 22 uçak gönderdi.

Suriye'ye gıda malzemelerinin yanı sıra 515 çadır taşıyan 7 uçak, Türkiye'ye ise arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra tam donanımlı bir mobil sahra hastanesini taşıyan 15 uçak gönderildi.

Habere göre, sahra hastanesinde acil servis, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ile poliklinikler, laboratuvar, eczane, röntgen ve tomografi hizmetlerinin yanı sıra 50 yatak kapasiteli servisler bulunuyor. (AA)

BELÇİKA

Belçika, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgeler için 5 milyon euroluk acil yardım paketi hazırlıyor.

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, yıkıcı depremlerin ardından 5 milyon euroluk bir acil yardım paketi hazırlığında olduklarını duyurdu.

Belçika halkı da dün ülke çapında yardım toplamış ve 12 tır dolusu yardımı deprem bölgesine göndermişti. (İHA)

PAKİSTAN

Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla Pakistan’da federal hükümete bağlı okullarda Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Bugün düzenlenen kampanyada öğretmen ve öğrenciler, okullarda oluşturulan bağış kutuları aracılığıyla Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek oldu.

Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremleri "yüzyılın en büyük depremi" olarak nitelendirerek, "İki devlet tek millet olarak yaşayan bizler her zaman Türk kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. (AA)

YUNANİSTAN

Yunanistan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye insani yardım malzemesi göndermeye devam ediyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatı, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının inisiyatifiyle depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi amacıyla Türkiye'ye acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderilmesi süreci bugün de devam etti.

Aegean Havayollarına ait uçağa başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Türkiye'ye gönderilmek üzere çadır, sedye, sağlık gereçleri ve battaniye gibi malzemeler yüklendi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremzedeler için 1500 yatak, 500 çadırın da dahil olduğu toplam 80 tonluk çeşitli insani yardım malzemesinin Aegean Havayollarına ait uçaklarla 5 seferde Türkiye'ye iletileceği bildirilmişti. (AA)

HOLLANDA

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından devam eden kurtarma çalışmalarına destek olmak için kargo uçağı gönderileceğini açıkladı.

Ollongren, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Savunma Bakanlığı'na ait bir C-130 nakliye uçağının yarın Türkiye'deki kurtarma çalışmalarında görev almak üzere havalanacağını söyledi. Uçağın, yaralıları tedavi görecekleri diğer şehirlere taşıyacağını belirten Ollongren, 2 doktor ve 6 hemşirenin de Türkiye'ye gideceğini aktardı. (İHA)

GÜNEY KORE

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret ederek Türkiye’de deprem nedeniyle hayatını kaybedenleri andı.

Yoon, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore, kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hüzün ve umutsuzluktan cesaret ve umut ile yükselmesi için yanında olacak." ifadesini kullandı.

Büyükelçiliği ziyaret eden Yoon, yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini de imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer'e Türk halkının yas sürecini atlatması ve tekrar ayağa kalkması için ülkesinin elinden geleni yapacağını söyledi. (AA)

POLONYA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Polonya'da Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği koordinasyonunda toplanan yardımları taşıyan ilk tır Ankara'ya hareket etti.

Çok sayıda Türk ve Polonyalının yardımlarının toplandığı depodan yüklenen tır, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın katılımıyla Varşova'dan uğurlandı.

Polonya-Türk Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) Başkanı Göktürk İplikçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının, özellikle öğrencilerin ilk andan itibaren hızla reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

İplikçioğlu, dernek merkezini iletişim merkezi haline getirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan ve Polonyalı dostlarımızdan yardımlar geliyor. Özellikle Türkiye'deki hava şartları nedeniyle battaniye, mont gibi ihtiyaçlara öncelik verdik." dedi.

Çocuk gıdası ve bebek bezi ihtiyaçları konusunda yönlendirmeler yaptıklarını anlatan İplikçioğlu, "Konuyu vatandaşlarımız algıladı ve gerekli malzemelerin gönderilmesini sağlıyoruz. Bu ilk tır olacak ama ikinci tırı dolduracak kadar malzeme de neredeyse var. Bu sürekli devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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