Türkiye'yi vuran depremlerin ardından dünyadan destek

ABD'den de 161 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçağın İncirlik Hava Üssü'ne inmesi ve ekibin deprem bölgelerine geçerek çalışmalarına katılması bekleniyor.

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarmın ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Azerbaycan oldu.

AB SİVİL KORUMA MEKANİZMASI'NDAN 1200 GÖREVLİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında şu ana kadar 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip Türkiye'ye gönderildi veya gönderilecek. 19'u AB üyesi ülke ile Karadağ ve Arnavutluk dahil olmak üzere 21 Avrupa ülkesinden 1200 arama kurtarma görevlisine 79 arama kurtarma köpeğinin eşlik edeceği aktarıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi." ifadeleri yer aldı.

Yunanistan 21 itfaiyecinin, İspanya 90 kişilik profesyonel ekibin yola çıkacağını duyururken bazı Avrupa ülkelerinden gönderilen ekiplerin kişi sayısı ise şu şekilde:

"Fransa 139, Avusturya 105, İsviçre 80, Malta 32, Bulgaristan 59, Kosova 30, Macaristan 101, Hırvatistan 40, Bosna Hersek 17, Sırbistan 27, Arnavutluk 53."

NATO, İsveç ve Finlandiya da dahil olmak üzere 20'den fazla NATO müttefiki ve ortağından 1400'den fazla acil durum müdahale personelinin Türkiye'ye konuşlandığını açıkladı.