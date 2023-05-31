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Dünyanın en büyük transit limanına 300 milyon dolarlık ‘Global’ imza

Global Ports Holding’in (GPH) portföyünde bulunan Bahamalar’daki Nassau Kruvaziyer Limanı’nda yenileme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Dünyanın en büyük transit limanı olan ve 300 milyon dolarlık yatırım ile yenilenen Nassau Kruvaziyer Limanı, aynı anda 6 yolcu gemisini ağırlayabileceği vurgulanıyor

Dünyanın en büyük transit limanına 300 milyon dolarlık ‘Global’ imza
HABERTURK.COM

Önde gelen kruvaziyer noktalarından olan Karayipler’de Türk yatırımları öne çıkıyor. Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve en büyük kruvaziyer liman işletmecilerinden Global Ports Holding’in (GPH) portföyünde bulunan Bahamalar’daki Nassau Kruvaziyer Limanı’nda yenileme çalışmaları tamamlandı.

6 GEMİYİ AYNI ANDA AĞIRLAYABİLECEK

Bir başka Türk şirketi olan Enka İnşaat’ın yenileme çalışmalarını yürüttüğü dünyanın en büyük transit limanı Nassau Kruvaziyer Limanı’nda 350 Türk işçi çalışırken, yenileme çalışmaları için ihtiyaç duyulan malzemeler de Türkiye’den götürüldü. Nassau Kruvaziyer Limanı gerçekleştirilen çalışmaların ardından aynı anda 6 kruvaziyer gemisi ağırlayabilecek.

Yaklaşık 4 yıllık çalışmanın ardından yeni yüzüne kavuşan Nassau Kruvaziyer Limanı, yeni bir rıhtım eklenmesi ve tüm iskelelerin yenilenmesi ve onarımı ile aynı anda dünyanın en büyük kruvaziyer gemi sınıfı olan 3 Icon gemisini ağırlayabilecek.

1.5 MW'LIK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YER ALACAK

Yenileme çalışmaları tamamlanan liman, 300 yıllık geçmişi olan Nassau’nun canlı kültürel mirasını da yansıtırken, aynı zamanda bir eğlence merkezi olacak. Şehir ile bir bütün olarak öne çıkan liman, bir Junkanoo müzesi, otantik Bahama yiyecek ve içecek satış noktaları, organize bir kara ulaşım alanı, birinci sınıf bir amfitiyatro gibi alanları, bir sanat galerisi ve yeni yeşil alanlar, Bahama kültürünün ve benzersiz, yerel olarak üretilen ürünlerin tanıtımına odaklanan pazar yeri ile de dikkat çekiyor. Nassau Kruvaziyer Limanı’nın enerji ihtiyacını desteklemek amacıyla 1.5 MW’lık güneş enerjisi santrali de yer alacak.

2023'TE 4.5 MİLYON YOLCU HEDEFİ

Limanın Bahamalar için bir dönüm noktası olduğunu anlatan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Global Ports Holding’in portföyündeki 14 ülkedeki 27 kruvaziyer limanı adeta bir Türk büyükelçiliği gibi çalışıyor, ülkemizi temsil ediyor. Nassau Kruvaziyer Limanı da yeni yüzüyle, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türk bayrağını Bahamalar’da dalgalandıracak. Yenileme çalışmalarının ardından limanın günlük yolcu ağırlama kapasitesi 30 bin kişiye çıktı. Bu da 2023 yılı için sadece Nassau Kruvaziyer Limanı’nda yaklaşık 4.5 milyon yolcu ağırlamamızı sağlayacak. Bahamalar Hükümeti ve vatandaşları da bu büyümeden faydalanacaklar. Nassau Kruvaziyer Limanı'nda başardıklarımızdan gurur duyuyoruz. Bu yenileme çalışmaları, yalnızca yeni binaların inşası ve güzel tasarım estetiğinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu liman aynı zamanda Bahamalar halkı için Bahama mirası ve kültürünün ve sayısız yeni fırsatın tanıtılması anlamına da geliyor” şeklinde konuştu.

"KARAYİPLERİN LİDER LİMANI OLACAK"

Global Ports Holding’in 14 ülkede 27 liman işlettiğine dikkat çeken Mehmet Kutman, “Nassau, dünyanın en işlek transit limanıdır. Bahamalar Hükümeti ve kilit paydaşlarla ortaklığımız sayesinde, Global Ports Holding ve Nassau Yolcu Limanı ekipleri birinci sınıf bir destinasyon yarattı. Bu geliştirmeler ile Nassau Kruvaziyer Limanı’nın Karayipler’deki lider kruvaziyer limanı olmasını sağlayacağız. 2024 için öngördüğümüz geliştirmelerin de tamamlanmasıyla, ziyaretçilerimiz için daha fazla cazibe merkezi olacağız” ifadelerini kullandı.

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