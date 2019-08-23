Batı Karadeniz’in tuvali Abant‘tan başlayıp Orta Anadolu’nun uçsuz bucaksız bozkırlarını katedecek ve dünyanın en sıradışı manzaralarını sunan Güneydoğu’da zirveye ulaşarak Göbeklitepe’de tamamlanacak olan TransAnatolia Rally Raid, 24–31 Ağustos tarihlerinde 2.300 kilometrelik dev bir yarışa sahne olacak.

HER ETAPTA FARKLI BİR MACERA

TransAnatolia Rally Raid’in ilk gününde ralliciler Abant Gölü’nden start alıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu, 2. gün Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Mekke ve Acıgöl parkurunu, 3. gün Acıgöl‘den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, 4. gün Kapadokya’dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş parkurunu, 5. gün Maraş’tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, 6. gün Nemrut Dağı’ndan Atatürk Barajı ve Mardin parkurunu, 7. gün ise Mardin’den Göbeklitepe parkurunu katedecek.

RALLİNİN ULUSLARARASI İSİMLERİ

2.300 kilometrelik büyük mücadeleye dünya çapında rallicilerin de katıldığını belirten TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, şu bilgileri veriyor: “TransAnatolia’da 90 araç ve 150’ye yakın yarışmacı start alacak. Yarışmacıların yarısı yabancı yarışmacı. Bu sene bir ilk gerçekleşti ve bir Fransız takımı organizasyona dahil oldu. Dakar tecrübesi olan Yves Tartarin ve uluslararası bir yarışa ilk kez katılan Cedric Duplé, Suzuki 1000 GSXR motorlu bir Steenbok iki çeker ile SSV kategorisinde yarışacak. Bu yıl TransAnatolia'da sadece motosikletler değil, arabalar ve SSV'ler de yer alacak. Rallinin en iddialı ve tecrübeli sürücülerinden Marino Mutii (Mercedes Unimog) bu yarışta artık yalnız olmayacak. Giulio Verzeletti de Mercedes Unimog ile yarışa katılmaya karar verdi. Pharaons gibi uluslararası rallilere pek çok kez katılan Varzeletti şimdi de Türkiye'nin tarihini, kültürünü ve doğasını keşfedecek. Çekişmeli bir yarışa sahne olacak kamyon kategorisinde ise üç kamyon var ve uluslararası bir isim olan Antonio Cabini de yarışacak. Yarışa katılan kadınların sayısı da giderek artıyor. Otomobil tarafında kadın yarışmacılarımız var. Motosiklet kategorisinde ise yarışa dört kadın yarışçı katılıyor. Aralarından üç binicimiz daha önce Motorally World'e katıldı. Camilla Ferzacca'nın ise ilk uluslararası yarışı olacak.”

HER SINIFTAN RALLİCİ KATILIYOR

TransAnatolia’da enduro sınıfı arazi motorsikletleri, 4x4 ve 6x6 arazi araçları, ATV ve kamyonlar dört ayrı kategoride ve bir arada yol dışı etaplarda mücadele edecek. TransAnatolia organizasyonuna ralli, raid ve macera olmak üzere üç ayrı sınıfta katılımcı kabul ediliyor. Ralli sınıfına katılan yarışçılar özel etaplarda zamana karşı yarışıyor. Raid sınıfındaki yarışçıların ise navigasyon yetenekleri değerlendirilerek sıralama yapılıyor.

Organizasyon profesyonel katılımcıların yanı sıra ralli deneyimi yaşamak isteyen amatör sporculara da ev sahipliği yapıyor. TransAnatolia’nın macera grubu olarak adlandırılan üçüncü grup amatör katılımcıları parkurun diledikleri bölümlerini hiçbir değerlendirme kriteri olmadan katediyor, ancak günün sonunda kamplarında yarışçılarla aynı ortamı paylaşarak yarış atmosferini yaşıyor.

TÜRKİYE'NİN 2. FIA ETKİNLİĞİ OLMA YOLUNDA

TransAnatolia Rally Raid, bu yıl FIA Cross Country Dünya Kupası‘na aday yarış olarak da düzenleniyor. Organizasyonun adaylık başvurusunun Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından kabul edilmesiyle bilikte, Dünya Ralli Şampiyonası‘nın ardından Türkiye’ye ikinci bir FIA organizasyonu kazandırma yolunda önemli bir adım atılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen organizasyonun sponsorları arasında Mitsubishi Motor, General Tire, KTM, İzeltaş, Power Winch ve Fikirmedya bulunuyor.