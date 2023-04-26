Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi

Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmacılar Taam Ja'nın Meksika ve Belize kıyılarına yakın olduğuna ve keşfin yerli ve yabancı ziyaretçilerin artmasına yol açabileceğine dikkat çekti. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre, mavi delikler karadaki çukurlara benziyor.

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