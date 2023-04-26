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Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi

Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi. Yaklaşık 275 metre derinlikteki mavi deliğe Taam Ja ismi verildi

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  • Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi

    Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında Güney Çin Denizi'ndeki Ejderha Deliği'nden sonra dünyanın bilinen en derin ikinci mavi deliği keşfetildi. Mavi deliğe Maya dilinde 'derin su' anlamına gelen 'Taam Ja' ismi verildi. 

    Temsili görsel: Shutterstock
  • Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi

    Frontiers In Marine adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmada Taam Ja'nın 275 metrelik derinliğe ve 45 kilometrekarelik alana sahip olduğu ifade edildi. 'Taam Ja'nın örnekleme ve araştırması 2021 yılında yapılmıştı. Ancak bilim insanları yeni çalışmayla mavi deliğin varlığını ortaya çıkardı.

    Temsili görsel: Shutterstock
  • Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi

    Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmacılar Taam Ja'nın Meksika ve Belize kıyılarına yakın olduğuna ve keşfin yerli ve yabancı ziyaretçilerin artmasına yol açabileceğine dikkat çekti. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre, mavi delikler karadaki çukurlara benziyor.

    Temsili görsel: Shutterstock
  • Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi

    Gezegenimizin gizemli bir özelliği olan 'mavi delikler'in, gökdelenler kadar uzun olabilen devasa su altı çukurları olduğu belirtiliyor. İkinci Buzul Çağı'nda oluştuğu düşünülen mavi delikler, bol miktarda canlıya sahip 'ekolojik sıcak noktalar' olarak görülüyor.
  • Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi

    Ancak mercanların, süngerlerin, yumuşakçaların, deniz kaplumbağalarının, köpek balıklarının yaşam alanları olan mavi deliklerin haklarında çok az bilgi bulunuyor.
  • Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi

    *Haberin görselleri Frontiers'ten servis edilmiştir. 

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