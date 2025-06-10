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        Haberler Yaşam 'Dünyanın en iyi 100 kahvaltısı' listesinde Türk kahvaltısı birinci!

        'Dünyanın en iyi 100 kahvaltısı' listesinde Türk kahvaltısı birinci!

        Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi kahvaltıları'nı belirledi. Zengin çeşitliliği ve paylaşım kültürüyle öne çıkan, günü güzelleştiren Türk kahvaltısı, birinci sırada yer aldı. Peki başka hangi lezzetlerimiz listede yer alıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:04
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        Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak ‘dünyanın en iyi 100 kahvaltısı’nı hazırladı.

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        Okurların verdiği oylamayla belirlenen ‘en iyi 100 kahvaltı’ lezzetinde zengin çeşitliliği ve kültürel derinliğiyle öne çıkan, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren Türk kahvaltısı birinci oldu.

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        Taste Atlas ‘kahvaltı’nın, Türk kültüründe önemli bir yere sahip ve genellikle zengin içeriğiyle dikkat çeken bir öğün olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

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        “Kahvaltı kelimesi, ‘kahve’ ve ‘altı’ kelimelerinden türetilmiştir. Bu da ‘kahveden önce’ anlamına gelir. Osmanlı döneminde kahve, yemek sırasında ya da öncesinde değil, sonrasında keyifle içilen bir içecek olarak kabul edildiğinden, kahvaltı geleneksel olarak kahveden önce tüketilen bir öğün olarak şekillenmiştir”

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        “Geleneksel Türk kahvaltısı, çok çeşitli tatların, dokuların ve yiyecek kategorilerinin bir araya geldiği geniş bir sofra sunar. Masada hem tatlı hem de tuzlu ürünler yer alır; peynir çeşitleri, zeytinler, sebzeler, yöresel ekmekler, yumurta, börek, baklava ya da diğer tatlı hamur işleri gibi yiyecekler bulunabilir. Bu zengin kahvaltı, genellikle sıcak bir içecek olan Türk çayı eşliğinde servis edilir.”

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        Türk kahvaltı kültürü ocak ayında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aday olmuştu.

        Peki listede başka hangi Türk lezzetler bulunuyor?

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        Listenin 9. sırada Gaziantep’in meşhur katmeri bulunuyor.

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        12. sırada yapımı kolay, doyurucu ve iç ısıtan mercimek çorbası yer alıyor. Hem doyurucu hem de besleyici olan, en sevilen çorbalardan mercimek çorbası günün her öğünü tüketilebiliyor.

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        28. sırada muhteşem ikili bal-kaymak var.

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        43. sırada Balkanlar’da da oldukça tüketilen, farklı iç harçlarıyla beğeni toplayan börek var. Taste Atlas börek için “Pek çok ülkenin kendine özgü börek çeşitleri olsa da, bu doyurucu yemeğin kökeninin Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan Anadolu topraklarına dayandığı düşünülmektedir” diyor.

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        İncecik çıtır çıtır hamuru ve çeşit çeşit iç harçlarıyla gözleme, 46. sıradan listeye girdi.

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        67. sırada ise bir diğer börek çeşidi olan tepsi böreği yer alıyor.

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        77. sıradaki beyran çorbası, “Gaziantep kökenli geleneksel bir çorbadır. Bölgede genellikle kahvaltıda tüketilir. Koyun iç yağıyla hazırlanan çorbanın temelinde, pilavlık pirinç ve didiklenmiş kuzu eti bulunur. Bu karışım, sarımsak, biber salçası ve kuzu suyu ile pişirilerek hazırlanır.

        Oldukça acı olmasıyla bilinen bu çorba, güne sert bir başlangıç yapmanın en baharatlı yollarından biri olarak kabul edilir. Arzuya göre limon dilimleri ve taze Türk ekmeği eşliğinde servis edilebilir” cümleleriyle tarif ediliyor.

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        Sadece iki malzemeyle hazırlanan oldukça pratik bir lezzet olan incir uyutması da ‘en iyi kahvaltı’lar listesinde 80. sırada bulunuyor.

        *Görseller Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        #Türk kahvaltısı
        #taste atlas
        #en iyi kahvaltılar
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