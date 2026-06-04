Dünyanın en iyi plajı değişti: Pembe kumlu komşu zirveyi kaptırdı!

Kumu pembeye boyayan şey aslında küçük bir deniz canlısı

Elafonissi'yi dünyaya tanıtan şey o pembe kumu. Ayağınızı bastığınızda kumun yer yer gül kurusuna çaldığını görüyorsunuz, özellikle suyun çekildiği sığ noktalarda.

Bu rengin arkasında foraminifera var. Foraminifera, gözle görülemeyen ve deniz dibinde yaşayan tek hücreli canlılar. Pembe-kırmızı renkte, kireçten bir kabuk taşıyorlar. Öldüklerinde bu kabuklar dalgalarla kıyıya sürükleniyor, beyaz kumla karışıyor ve o soluk pembe tonu ortaya çıkarıyor. Renk en çok mayıs ile eylül arasında, su sıcakken belirginleşiyor.

Son yıllarda renk eskisi kadar canlı değil. Sebebi turist baskısı: yıllarca insanlar hatıra niyetine avuç avuç pembe kumu cebine atıp götürdü. Yunanistan plajı 1994'te koruma altına aldı, bugün kum çıkarmak yasak. Yine de toparlanma yavaş ilerliyor, çünkü doğanın o kabukları yeniden biriktirmesi yıllar alıyor.