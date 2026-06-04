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        Haberler Bilgi Yaşam Dünyanın en iyi plajı değişti: Pembe kumlu komşu zirveyi kaptırdı!

        Dünyanın en iyi plajı değişti: Pembe kumlu komşu zirveyi kaptırdı!

        Tripadvisor her yıl dünyanın dört bir yanından gezginlerin oyladığı plajları sıralıyor. 17 Şubat 2026'da açıklanan Travelers' Choice En İyi Plajlar listesinde bu yıl zirve el değiştirdi. Geçen sene dünya birincisi olan pembe kumlu komşumuzun tahtını koruduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Birinciliği kaybetti ama listeden düşmedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        Dünyanın en güzel plajları listesinde bu yıl zirve değişti. Tripadvisor’ın 17 Şubat 2026’da açıkladığı Travelers’ Choice En İyi Plajlar sıralaması, geçen yılın favorisini ikinci plana itti. 2025’te pembe kumlarıyla dünya birincisi seçilen Yunanistan’daki Elafonissi, bu kez tahtını koruyamadı. Ancak bu düşüş, listeden silindiği anlamına gelmiyor çünkü pembe kumlu ünlü plaj hâlâ dünyanın en iyileri arasında yer almayı başardı...

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        Zirve el değiştirdi: 2026'da tepeye kim çıktı?

        Yeni birinci, Meksika'dan geldi. Cozumel açıklarındaki Isla Pasion, Tripadvisor Travelers' Choice 2026'da dünyanın en iyi plajı seçildi.

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        Geçen yılki şampiyon ise tahtı bırakmak zorunda kaldı

        Yunanistan'ın Girit adasındaki Elafonissi, 2025'te taşıdığı birinciliği bu yıl ikinciye devretti. Düşüş gibi görünüyor ama listenin tepesinden inmedi.

        Dünya ikincisi olmak hâlâ küçümsenecek bir yer değil.

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        Üçüncü sırada da yine Girit var: Balos Lagoon

        Sıralama gezginlerin yorumlarına dayanıyor. Tripadvisor, 30 Kasım 2024 ile 1 Aralık 2025 arasında bırakılan yorumların hem kalitesine hem sayısına baktı. Yani plajları bir jüri değil, oraya gerçekten gidip dönen insanlar seçti.

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        Kumu pembeye boyayan şey aslında küçük bir deniz canlısı

        Elafonissi'yi dünyaya tanıtan şey o pembe kumu. Ayağınızı bastığınızda kumun yer yer gül kurusuna çaldığını görüyorsunuz, özellikle suyun çekildiği sığ noktalarda.

        Bu rengin arkasında foraminifera var. Foraminifera, gözle görülemeyen ve deniz dibinde yaşayan tek hücreli canlılar. Pembe-kırmızı renkte, kireçten bir kabuk taşıyorlar. Öldüklerinde bu kabuklar dalgalarla kıyıya sürükleniyor, beyaz kumla karışıyor ve o soluk pembe tonu ortaya çıkarıyor. Renk en çok mayıs ile eylül arasında, su sıcakken belirginleşiyor.

        Son yıllarda renk eskisi kadar canlı değil. Sebebi turist baskısı: yıllarca insanlar hatıra niyetine avuç avuç pembe kumu cebine atıp götürdü. Yunanistan plajı 1994'te koruma altına aldı, bugün kum çıkarmak yasak. Yine de toparlanma yavaş ilerliyor, çünkü doğanın o kabukları yeniden biriktirmesi yıllar alıyor.

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        Yeni birincide pembe kum yok ama turkuaz bir koy var

        Isla Pasion küçük bir yer, bir uçtan bir uca yaklaşık 1 kilometre. Cozumel'in kuzeyinde, anakaradan tekneyle on dakika uzaklıkta özel bir ada.

        Pembe kum yok burada, onun yerine cam gibi berrak turkuaz su ve neredeyse hiç dalga olmayan sığ bir koy var. Ada özel bir tesis gibi işletiliyor, gelenler şezlong, yemek ve sakinlik için geliyor. Gezginlerin en çok övdüğü yan da kalabalıktan uzak, bozulmamış bir doğa olması. Karayipler'in bu köşesinde en iyi dönem kasım ile mart arası, yani tam da bizim kış aylarımız.

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        Listenin geri kalanı Sardinya'dan Güney Afrika'ya uzanıyor

        İlk üçün ikisi Yunan plajı çıktı ama listenin geri kalanı epey gezdiriyor. Dördüncü sırada Aruba'dan Eagle Beach, beşincide Portekiz Algarve'den Praia da Falésia var.

        Listenin alt sıraları da ilginç. Sekizinci sırada İtalya'nın Sardinya adasından La Pelosa, onuncu sırada ise Güney Afrika'dan Boulders Beach var. Sonuncusu, plajda dolaşan penguen kolonisiyle ünlü.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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