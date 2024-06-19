Dünyanın en kötü kokulu çiçekleri Londra'da botanik bahçede aynı anda açtı

İlk çiçeğini açmak için yeterli enerjiyi yaklaşık 12 yılda topladığı belirtilen titan arumun, geçen hafta çiçek açan diğer titan arumla birlikte 5 yıldan kısa sürede ilk kez iki kere açtığı ifade edildi

Titan arum ve aristolochia goldienanın aynı anda ilk kez açtığı da kaydedilen açıklamada, iki bitkinin polenleri çekebilmek için kötü koku yaydığı belirtildi.

Kew Gardens çalışanlarının söz konusu çiçeklerin açmasına yardımcı olmak için iki çiçeğin polenlerini elle toplayarak dondurduğu ve sonraki yıllarda çiçeklere taşıdığı da vurgulandı.