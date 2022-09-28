Farklı coğrafyalarda çoğunluğu kırsal alanda mevcut yolların bazıları uçurumun kenarında metrelerce yüksekte olurken, bazıları ise dar bir rota sunarak tehlikeli geçişlerden oluşuyor. Listemizde 2016 yılında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Bayburt - Trabzon sınırı da yer alıyor. İşte dünyanın en tehlikeli yolları...