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ÇOK SAYIDA ZORBALIĞA MARUZ KALDI

Natty doğuduğunda annesi hasteneden ayrıldığında doktorlar çocuğunu geride bırakacağını düşündükleri için annesini bırakmak istemedi. Annesi Sompon ne olursa olsun çocuğunu terk etmeyeceğini dile getirdi. Natty her ne kadar sevgi dolu bir aile içerisinde büyümüş olsa bile onun durumunu anlamayan insanlar tarafından kabalık gördü.