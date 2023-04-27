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Dünyanın en zengin şehirleri

Uluslararası gayrimenkul danışmanlık firması Henley & Partners 2023 yılı 'En Zengin Şehirler' raporunu yayımladı. Türkiye'den İstanbul'un yer aldığı listede şehirler milyoner sayılarına göre sıralandı. İşte dünyanın en zengin şehirleri...

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  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: New York

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 340.000

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 724

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 58

     

     
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Tokyo

    Ülke: Japonya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 290.300

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 250

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 14
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Bay Area

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 285.000

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 629

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 63
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Londra

    Ülke: İngiltere

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 258.000

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 384

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 36
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Singapur

    Ülke: Singapur

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 240.100

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 329

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 27
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Los Angeles

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 205.400

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 480

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 42
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Hong Kong

    Ülke: Çin

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 129.500

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 290

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 32
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: New York

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 340.000

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 724

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 58
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Şanghay

    Ülke: Çin

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 127.200

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 332

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 40
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Sidney

    Ülke: Avustralya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 126.900

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 184

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 14
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Chicago

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 124.000

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 295

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 24
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Toronto

    Ülke: Kanada

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 105.200

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 193

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 18
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Frankfurt

    Ülke: Almanya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 102.200

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 170

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 16
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Zürih

    Ülke: İsviçre

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 99.300

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 250

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 12
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Houston

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 98.500

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 280

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 25
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Seul

    Ülke: Güney Kore

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 97.000

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 229

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 24
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Melbourne

    Ülke: Avustralya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 96.000

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 123

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 10
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Paris

    Ülke: Fransa

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 93.000

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 126

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 16
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Cenevre

    Ülke: İsviçre

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 85.800

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 305

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 15
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Dubai

    Ülke: BAE

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 68.400

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 206

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 15
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Mumbai

    Ülke: Hindistan

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 59.400

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 238

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 29
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Roma

    Ülke: İtalya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 56.500

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 95

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 11
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Seattle

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 50.500

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 121

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 10
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Şenzen

    Ülke: Çin

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 45.700

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 140

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 20
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Osaka

    Ülke: Japonya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 44.900

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 72

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 5
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Boston

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 41.700

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 104

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 8
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Kyoto

    Ülke: Japonya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 40.400

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 26

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 2
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Miami

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 38.000

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 160

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 12
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Vancouver

    Ülke: Kanada

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 37.300

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 67

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 6
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Tel Aviv

    Ülke: İsrail

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 35.600

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 90

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 11
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Moskova

    Ülke: Rusya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 35.200

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 250

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 28
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Perth

    Ülke: Avustralya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 33.900

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 53

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 5
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Brisbane

    Ülke: Avustralya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 31.900

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 45

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 4
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Austin

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 30.500

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 86

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 9
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Hangzhou

    Ülke: Çin

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 30.400

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 98

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 12
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Delhi

    Ülke: Hindistan

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 30.200

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 121

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 16
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Madrid

    Ülke: İspanya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 29.000

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 61

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 6
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Auckland

    Ülke: Yeni Zelanda

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 24.500

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 40

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 2
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Abu Dhabi

    Ülke: BAE

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 24.200

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 68

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 4
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Manchester

    Ülke: İngiltere

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 24.200

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 73

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 8
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Nice

    Ülke: Fransa

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 23.900

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 60

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 6
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Guangzhou

    Ülke: Çin

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 23.500

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 64

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 8
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Atina

    Ülke: Yunanistan

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 23.100

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 38

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 2
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Doha

    Ülke: Katar

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 21.500

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 48

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 3
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Lizbon

    Ülke: Portekiz

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 20.800

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 35

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 3
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Dublin

    Ülke: İrlanda

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 18.400

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 40

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 5
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Riyad

    Ülke: S. Arabistan

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 18.100

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 63

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 8
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Montreal

    Ülke: Kanada

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 17.900

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 26

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 2
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Monako

    Ülke: Monako

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 17.600

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 165

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 20
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Las Vegas

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 16.800

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 45

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 6
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: İstanbul

    Ülke: Türkiye

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 16.300

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 62

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 10
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Varşova

    Ülke: Polonya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 15.100

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 33

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 3
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Kudüs

    Ülke: İsrail/Filistin

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 15.100

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 48

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 5
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: San Diego

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 14.700

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 70

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 4
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Calgary

    Ülke: Kanada

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 14.700

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 21

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 2
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Johannesburg

    Ülke: Güney Afrika

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 14.600

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 30

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 2
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Scottsdale

    Ülke: ABD

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 13.900

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 60

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 5
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Barselona

    Ülke: İspanya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 13.300

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 26

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 3
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Milano

    Ülke: İtalya

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 12.600

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 20

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 4
  • Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

    Şehir: Bengaluru

    Ülke: Hindistan

    En az 1 milyon dolar serveti olan sayısı: 12.600

    En az 100 milyon dolar serveti olan sayısı: 50

    En az 1 milyar dolar serveti olan sayısı: 8

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