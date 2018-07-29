Ülkedeki firmaların ürettiği çimento, ABD, Almanya, İspanya, Brezilya, Fransa, Güney Kore, Kanada, İsrail, Gana, Moritanya, Fildişi Sahili, Kolombiya ve Haiti'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 ülkeye ihraç ediliyor.
TÇMB Üst Yöneticisi İsmail Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise 4-5'inci sırada yer aldığını belirterek, sektörün yıllık yaklaşık 600 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını söyledi.
Çimento sektöründe ithalatın olmadığına işaret eden Bulut, ülkede 2017 yılında 81 milyon ton çimento üretildiğini ve bunun gelecek yıllarda daha da artacağını dile getirdi.
Türkiye'nin bu alandaki kapasitesinin çok yüksek olduğunu ifade eden Bulut, "Türkiye çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise 4-5'inci sırada. 10 milyon ton seviyelerinde ihracatımız var. Yılda yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. En çok ihracat ABD, Suriye ve Güney Afrika ülkelerine yapılıyor." diye konuştu.
Bulut, çimento sektöründe 100 bin civarında doğrudan çalışan bulunduğunu bu rakamın da gelecek yıllarda artacağını söyledi.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM BU SEKTÖRÜN DİNAMOSU"
Çimento sektörünün çok hızlı büyüdüğünü belirten Bulut, şöyle devam etti:
"Türkiye'de kişi başı çimento tüketimi 850-900 kilogram civarında. Bu rakamın bin 100-bin 200 kilogram seviyelerine çıkmasını bekliyoruz. 2025 yılına kadar yatırım yapmamıza gerek yok. Kentsel dönüşüm bu sektörün dinamosu. Sonuçta tüketime etki eden bir faktör. Kentsel dönüşümü destekliyoruz. Deprem etkisini minimize edeceği ve daha güvenli yapılar inşa edileceği için önemli buluyoruz. Bunun yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz."
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği olarak toplumun faydasına olacak 3-4 konu üzerinde çalıştıklarını anlatan Bulut, yaptıkları projelerin uygulanması amacıyla birçok kurum ve kuruluşla görüştüklerini ifade etti.
Trafik yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarabilmek için bölünmüş yollarda beton bariyer uygulaması yaptıklarının dile getiren Bulut, "Beton bariyerlerin uygulanması İngiltere ve İrlanda'da zorunlu. Bu uygulamayı yaparak kazalar yüzde 20 azaltılabilir. Karayolları Genel Müdürlüğü ile bu konu üzerinde çalışıyoruz." dedi.
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