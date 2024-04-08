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        Haberler Yaşam Dünyanın şaşırtıcı yönleri: Günlük yaşamdan tuhaf anların fotoğrafları

        Dünyanın şaşırtıcı yönleri: Günlük yaşamdan tuhaf anların fotoğrafları

        Hayata ve doğaya dair şaşırtıcı anları görmek için dünyanın bir ucuna gitmenize gerek yok. Günlük hayatlarında dünyanın şaşırtıcı yönlerini paylaşan insanların fotoğraflarını derledik. İşte, sizi şaşırtabilecek fotoğraflar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:29
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        Dünya genelinde insanlar alışılmadık durumlarla karşılaşabiliyor ve bunları gördüklerinde ilk yaptıkları bu durumu fotoğraflamak oluyor. Bu sayede diğer insanlar da bu alışılmadık anlara tanıklık edebiliyor. İşte, ilginç olayların fotoğrafları ve fotoğraflayan insanların yorumları...

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        ''İş sahamda çalışırken bulduğum buzdan çime bakın!''

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        ''Bu elmanın içini eşek arıları yemiş.''

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        ''Bu deniz tarağı kabuklarının birbirine uyumuna bakın.''

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        ''Arabamın camındaki buz, aynadan gelen güneş tarafından eritildi.''

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        ''Sanırım dün gece bir ayı bal peteğinin üzerine basmış.''

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        ''Bu mantar sanki üzerinde eritilmiş çikolata var gibi duruyor.''

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        ''Küçük sinek kuşlarına benzeyen şu çiçeklere bir bakın!''

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        ''Kar erimeye başladı ve telden spiral şeklinde kaydı.''

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        ''Örümcek ağları plastik gibi duruyor.''

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        ''Lif kabağı süngerleri sebze olarak başlıyor. Daha sonra tam geliştiğinde dışı soyuluyor ve lifli sünger olarak hasat ediliyor.''

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        ''Ananasların bu şekilde yetiştiğini az önce öğrendim.''

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        ''Minik bir yengecin oluşturduğu kum toplarına bakın!''

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        ''Kız kardeşim üniversite ders kitabının kapağındaki taşı gördü.''

        15

        ''Yolda yürürken birisinin kütüğü küçük bir kitap kutusuna dönüştürmesine rastladım.''

        16

        ''Bir trafik levhasının içinde bitki yetişmesi nasıl olabiliyor?''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

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