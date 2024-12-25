Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Bankalar Birliği'nden çıkışımızı yakında açıklayacağız - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Bankalar Birliği'nden çıkışımızı yakında açıklayacağız

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Başak Traktör ile sponsorluk anlaşması imzalandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:59 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başak Traktör, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ile Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu.

        RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu ile sarı-kırmızılı sporculardan Ayşe Cora, İlkin Aydın, Yasemin Güveli ve Meltem Yıldızhan katıldı.

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, dün Balıkesir'de mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.

        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlayan Özbek, Gaziantepli vatandaşlara da selam gönderdi.

        REKLAM

        Galatasaray kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarının forma sırt sponsorluğu için bir arada olduklarının altını çizen Özbek, "Başak Traktör çok geniş bir yelpazeye sahip, dünyada önemli bir yeri var. Galatasaray markasıyla yeni başarılara ulaşmak için bir araya geliyoruz. Bu anlaşma için ASKO Holding'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sene hem kadın basketbol hem de kadın voleybolda önemli hedefler koyduk. Bu doğrultuda ilerliyoruz. ASKO Holding, verdikleri destekle hayallerimize ulaşmaya katkıda bulunacaklar. Anlaşmamızın Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2024'ün son günlerine geldik. 2025 yılının ülkemiz, insanlarımız ve Galatasaray için hayırlı geçmesini, başarılarla dolu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        "HEDEFİMİZ GALATASARAY'I BORÇ YÜKÜNDEN KURTARMAK"

        Amatör branşlarda başarılı olduklarını vurgulayan Özbek, hedeflerine ulaşmak için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

        Yönetim kurulu olarak tesisleşmeye çok önem verdiklerini dile getiren Özbek, şöyle konuştu:

        "Kurulduğumuz günden bu yana bir dönemde tesisleşme hamlesi yapıldı ama son 50 senede bazı eksiklerimiz var. Geçmişte yapılan tesisler, o gün itibariyle ülkenin önde gelen tesisleriydi. Bu tesislerin yenilenip bir merkezde toplanması lazım. Florya'daki tesisimizi stadımıza 5 dakikalık mesafedeki Kemerburgaz'a taşıdık. Kısa bir süre sonra oraya taşınacağız. Gençleri yetiştirdiğimiz akademi binamızın da yakında temelini atacağız. Galatasaray özellikle olimpik dallarda Türkiye'ye hizmet ediyor. Orada da tesis eksiğimiz var. Stadımızın bulunduğu bu bölgede bir arazimiz var, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarını buraya getireceğiz. Modern bir tesiste bütün aktiviteleri bir araya toplamak istiyoruz. Çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Yakında temel atma töreniyle camiamıza müjde vermek istiyoruz."

        REKLAM

        Galatasaray'ı ekonomik anlamda refaha ulaştırmak istediklerini vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hedefimiz, Galatasaray'ı özellikle borç yükünden kurtarmak üzere projelerimizi daha önce açıklamıştık. Bu projelerin de sonuna geldik. Özellikle Bankalar Birliği konsorsiyumuyla yapılan yapılandırma anlaşmasını sonlandırmak istiyoruz. Sadece biz istemiyoruz, yapılandırmayı yapan bütün kulüplerin amacı o. Faizlerin yüksekliğinden dolayı kulüpler büyük sıkıntı çekiyor. Faiz yükünden kurutulmak için yapılandırma anlaşmasını sonlandırmak için faaliyetlerimizin de sonu geldik. A, b planlarımız mevcut. Özellikle Florya'dan kaynaklandıracağımız meblağla kapatmayı düşünüyoruz. Ayrıca bir sermaye artırımı yapıyoruz. Bunlarla beraber faiz sarmalından çıkmak en büyük hedefimiz. İnşallah yakında da çıkmış olarak açıklayacağız"

        İmza töreninde konuşan ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarına destek verdikleri için mutlu olduklarını bildirerek "Spor kulüplerinde kazanmak yalnızca spordan ibaret değil, bir camia olmayı gerektiriyor. Galatasaray'la yaptığımız sponsorluk anlaşması sadece iş birliğinden ibaret değil. Türk sporundaki kadınlarımızı desteklemek için attığımız önemli bir adımdır." açıklamasını yaptı.

        Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu da "Kadınlara destek vermek, ASKO Holding ve Başak Traktör için önem taşımakta. Bu anlamlı iş birliği için Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Açıklamaların ardından imzalar atılırken, fotoğraf çekimiyle tören sona erdi. Törenin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu'yla birlikte traktöre binerek poz verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı