Dursun Özbek: Galatasaray'ın finansal yapısı hiç olmadığı kadar kuvvetli

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de geçen sezon değerli bir şampiyonluk elde ettiklerini söyledi.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirdiği 25. şampiyonluk kutlamasında üyelere hitap etti.

Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaştıklarını aktaran Özbek, "Bu gece 25. şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da başarılı olduk. Bu güzel zaferi bize hediye eden teknik kadroma, oyuncularıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerden her taraftan duyulacak kuvvetli bir alkış istiyorum." dedi.

Üyelerin alkışları üzerine yan tarafta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ni gösteren Özbek, "Daha kuvvetli. Ses gitmiyor öteki tarafa." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından üyelerin coşkusu ve alkışı yükseldi.

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Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bana bu güzel sevinci, böyle bir mekanda tarif et deseler tarif edemem. Sizlerle birlikte burada olmaktan, bu mekanda şampiyonluk kutlamaktan dolayı çok gururluyum." diye konuştu.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamladıklarını hatırlatan Dursun Özbek, "Son üç senedir şampiyon oluyoruz ama bu sezonki çok değerliydi ve zor bir şampiyonluk aldık. Futbol, sahada 11'e 11 oynanıyor. Ancak geçen sezonki futbol maceramız 11'e 11 oyun değildi. Sahanın dışına çıkmıştı. Saha dışında mücadele etmemiz gereken çok büyük engeller vardı. Bu engellerin üstesinden geldik." şeklinde görüş belirtti.

"GALATASARAY'IN FİNANSAL YAPISI TARİHİNDE OLMADIĞI KADAR KUVVETLİ" Dursun Özbek, finansal durumları ve tesisleşmeye değinerek, şunları kaydetti: "Sizlerin desteğiyle başarıdan başarıya koşmamız çok kolay oldu. Biz bir spor kulübüyüz. Sportif anlamda başarılı olmak en büyük hakkımız ancak yönetimimizin başka bir misyonu daha var. Finansal açıdan sağlam bir temelimiz olmazsa sürdürülebilir bir başarıyı yakalamamız mümkün değil. Bugün Galatasaray'ın finansal yapısı tarihinde olmadığı kadar kuvvetli. Sadece finansal yapı yetmiyor. Tesislerimizin de güncel olması lazım. Bu konuda da büyük bir atak içindeyiz." REKLAM