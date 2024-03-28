Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Dursun Özbek ile Martin Jahn, bir araya geldi - Futbol Haberleri

        Dursun Özbek ile Martin Jahn, bir araya geldi

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Skoda Auto Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn ile bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dursun Özbek, Martin Jahn ile buluştu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüce Auto firmasını ziyaret amacıyla Türkiye’ye gelen Martin Jahn, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile buluştu. Hem Skoda’nın 35. yılını hem de Yüce ailesinin otomotivdeki 70. yılının kutlandığı organizasyonda Özbek’in doğum günü de kutlandı.

        "GALATASARAY BİR DÜNYA MARKASI"

        Buluşma ile ilgili konuşan Başkan Dursun Özbek, "Sevgili Ahmet kardeşime bu çabalarından dolayı, Mr. Jahn’a Türkiye’ye verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada Galatasaray için önemli hususlardan birisi de Galatasaray bir dünya kulübü, onlar da bir dünya markası. İki büyük markanın bir arada iş birliğinin her iki tarafa da büyük fayda getireceğini Mr. Jahn’a da söyledim. Bu buluşmamızın o yönde de meyve vereceğini düşünüyorum. Ahmet Bey çok iyi bir Galatasaraylı" diye konuştu.

        Ahmet Yüce ise, "Başkanıma teşekkür ediyorum. Yoğun işleri arasında geldi, bizi onurlandırdı. Dursun ağabeyle 40-45 senedir dostluğumuz var. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"