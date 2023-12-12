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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: İtidal tavsiye ediyorum - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: İtidal tavsiye ediyorum

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayıyla ilgili "Galatasaray Spor Kulübü olarak biz ligin başından beri taraftarlarımıza, seyircilerimize hep itidal tavsiye ediyoruz. Dün akşamki olay hiç beklenmedik bir şekilde bu sefer kulüp yöneticilerinin hakemi darp etmesi şeklinde gelişti. Bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak kınıyoruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:00
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        "İtidal tavsiye ediyorum"
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Saldırıyı kınadıklarını belirten Özbek, şunları söyledi:

        Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçını izledim. Kabul edilemez bir sonu oldu. Galatasaray Spor Kulübü olarak biz ligin başından beri taraftarlarımıza, seyircilerimize hep itidal tavsiye ediyoruz. Dün akşamki olay hiç beklenmedik bir şekilde bu sefer kulüp yöneticilerinin hakemi darp etmesi şeklinde gelişti. Bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak kınıyoruz. Yaptığımız açıklamada da kınadık ve Kulüpler birliği Vakfı'nı tek bir gündemle toplanmak için yarın toplantıya çağırdık.

        "ŞOK GEÇİRDİM"

        Böyle şeylerin olmaması lazım. Türk futbolunun marka değerini, Türk futbolunun imajını yurtdışında özellikle zedeleyen bu olaylar, futbola büyük zarar vermektedir. Şok geçirdim. Başkan ve yanındaki arkadaşları bir hakeme niye böyle saldırılar? Yerdeki hakeme niye tekme atarlar? Anlamak mümkün değil. Bundan sonraki süreçte ligler tatil edildi; ama Türkiye Futbol Federasyonu ile beraber Kulüpler Birliği, bütün kulüpler bir araya gelerek bunun bir şekilde sonlanması, bundan sonraki dönemde bu olayların gelişmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ben Türk futboluna tekrar itidal tavsiye ediyorum. Nereye gidiyoruz belli değil”

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