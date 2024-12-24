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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten birlik mesajı! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten birlik mesajı!

        1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından bu yıl 22. kez düzenlenen "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, burada açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:53
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        Dursun Özbek'ten birlik mesajı!
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        RAMS Park'taki ödül törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy katıldı.

        Fotoğraf kategorindeki yarışmada birincilik ödülü Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Atmaca'ya verildi. Galatasaray Kulübünden Fatma Erdoğan ikinci ve foto muhabiri Uğur Şenpire de üçüncü oldu. Ayrıca Anadolu Ajansı foto muhabirlerinden Abdülhamid Hoşbaş ve Oğuz Yeter'e de mansiyon ödülü verildi.

        Röportaj dalında Galatasaray Kulübü muhabiri Zafer Çeri, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı taraftar röportajıyla ödüle layık görüldü. Haber dalında gazeteci Cenk Çınar ve sosyal medya paylaşım dalında da Galatasaray Sosyal Medya Editörü Ahmet Yavuz ödül aldı.

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        DURSUN ÖZBEK: BU FOTOĞRAFLAR ÇOK DEĞERLİ

        Ödül töreninde konuşma yapan Dursun Özbek, GSYİAD'ın Galatasaray'a sosyal anlamda çok yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Fotoğraflara baktık. Anlar çok güzel yansıtılmış. Çok güzel şeyler yakalanmış. Galatasaray'ın duruşunu, performansını ve ruhunu temsil eden anlar yakalanmış. Bu fotoğraflar çok değerli." ifadelerini kullandı.

        Özbek, 2024-2025 sezonunun kulüp için çok önemli olduğunu belirterek, "Saha dışında da mücadele etmek zorundayız. Bizim saha içindeki mücadelemize destek verecek en önemli husus, camiamızın birliğidir. Bu birlikteliği güzel bir şekilde sergiledik. Bunun kanıtı da son 2 sezonda yaşadığımız şampiyonluklar. Bu birliktelik için sımsıkı sarılalım." şeklinde konuştu.

        MURAT SANCAKTAR: BİR EMEĞİN ÜRÜNÜ

        GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, bu yarışmayla Galatasaray'ın geçmişinin, zaferlerini ve sevinçlerini ölümsüz hale getirdiklerini dile getirerek, "Galatasaray olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin unutulmaz anlarını sanat eserine dönüştüren ve büyük bir emekle tarihe not düşen basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu fotoğraflar, büyük bir emeğin ürünüdür." diye konuştu.

        Ödül törenine sponsorluk yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise yarışmanın Galatasaray'ın değerlerini ve ruhunu yansıttığını belirterek, "Spora ve sanata her zaman destek veriyoruz. Bu desteği toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyorum. Yelken sporuna karşı ilgimiz artarak devam ediyor. Bu yüzden bu yarışmaya 7 yıldır destek vermeye devam ediyoruz. Yeni dalların bu alana katılmasına da seviniyoruz. Yıllarca yarışmacı arkadaşların yakaladığı kareler, hepimizi o ana ortak ediyor. Galatasaray'ın başarıları, bu sayede daha geniş kitlelere ulaşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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