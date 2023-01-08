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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dursun Özbek'ten flaş sözler: "6-7 olabilirdi!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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  • Dursun Özbek'ten flaş sözler: "6-7 olabilirdi!"

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe deplasmanındaki 3-0'lık galibiyetin ardından şunları söyledi:
  • Dursun Özbek'ten flaş sözler: "6-7 olabilirdi!"

    "Bu maç, bu oyun sahada oynanıyor. Basında oynanmıyor. Maç günü, maç öncesi basına bakınca favori Fenerbahçe'ydi."
  • Dursun Özbek'ten flaş sözler: "6-7 olabilirdi!"

    "İnanmış bir takımını varsa kazanıyor. Galatasaray'ı biraz daha yakından inceleyip daha iyi Galatasaray yorumu yaparlarsa seviniriz."

     
  • Dursun Özbek'ten flaş sözler: "6-7 olabilirdi!"

    "Okan Buruk'u biz seçtik. Icardi oyundaydı. 1 gol, 1 asist yaptı 15 dakikada. 15 dakikada 1 gol 1 asist. Attığı gol nadir gollerden birisidir." 

     
  • Dursun Özbek'ten flaş sözler: "6-7 olabilirdi!"

    "Icardi bizim oyuncumuz. Son derece başarılı. Icardi'nin 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görüyor."
  • Dursun Özbek'ten flaş sözler: "6-7 olabilirdi!"

    "Bundan sonra Galatasaray şov devam ediyor. Mayısta taraftarlarımızla şampiyonluğu kutlayacağız inşallah."
  • Dursun Özbek'ten flaş sözler: "6-7 olabilirdi!"

    "5 tane attık, 3'ünü saydılar. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Taraftarımız 7 gole alıştı. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yaparlar."

     
  • Dursun Özbek'ten flaş sözler: "6-7 olabilirdi!"
  • Dursun Özbek'ten flaş sözler: "6-7 olabilirdi!"

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