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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Yapı göndermesi

        Dursun Özbek'ten Yapı göndermesi

        Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek, kulübün pilav gününde gündeme ilişkin konuştu. Rakip takımlara yapı konusunda göndermede bulunan Özbek, ""Biz büyük bir aileyiz. Eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, o kadar büyük bir aileyiz ki... Oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde, yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi değiştiriyorum. (Bu esnada salonda gülüşme ve alkış sesleri) Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor." şeklinde konuştu. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        Galatasaray camiası, Galatasaray Lisesi'nin pilav gününde bir araya geldi.

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        Galatasaray Lisesi'ndeki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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        YAPI GÖNDERMESİ

        "Biz büyük bir aileyiz. Eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, o kadar büyük bir aileyiz ki... Oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde, yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi değiştiriyorum. (Bu esnada salonda gülüşme ve alkış sesleri) Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor."

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        "HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA KENETLENELİM"

        Etkinlikte sözlerine devam eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın kenetlenmeye dünden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, "Pilav günü, bizi bir araya getiren, buluşmamızı sağlayan Galatasaray'ın önemli günlerinden biri. Eğitim kurumlarımızla, vakıflarımızla, spor kulübümüzle ve derneklerimizle büyük bir aileyiz. Oluşturduğumuz organizasyon kıskanılmayı hak ediyor. Bize emanet olan bu camianın dünden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhunun bizi çekemeyen rakiplerimizde nasıl etki oluşturduğunu bugünlerde gözlemliyoruz. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak, bu camianın bir ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla kenetlenelim." diye konuştu.

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        MUHARREM YILMAZ: DEVRALDIĞIMIZ MİRASI BİR SONRAKİ KUŞAKLARA AKTARMAK İSTİYORUZ

        Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı Muharrem Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Bu kurum bize sadece akademik eğitim vermedi. Sorumluluk almayı, topluma karşı görevlerimizi, kardeşliği ve dostluğu öğretti. Bizden önceki kuşaklardan devraldığımız mirası bizden sonrakilere aktarmaktır. Vakfımızın varlık nedeni budur." dedi.

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        Lisenin Müdürü Mustafa Reşat Dabak da okulun ulusal ve uluslararası boyuttaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini söyledi.

        Galatasaray'a hizmet ödülünün Reha Bilge'ye verildiği etkinlikte, 108 dönemi mezunlarına 50. yılları nedeniyle plaket verildi.

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