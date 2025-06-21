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        Haberler Spor Transfer Dusan Tadic, Olympiakos'a doğru: 4 milyon euro maaş! - Futbol Haberleri

        Dusan Tadic, Olympiakos'a doğru: 4 milyon euro maaş!

        Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic, Yunanistan'a transfer olmak üzere. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:29
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        Dusan Tadic, 'Komşu' yolunda!
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        Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi netleşiyor. Sırp futbolcu Yunanistan devi Olympiakos ile görüşmelerini sürdürüyor.

        Sırbistan basınından Spotske'nin haberine göre Olympiakos Dusan Tadic ile yaptığı görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti. Yunan ekibi Sırp futbolcuyla senelik 4 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

        Haberde ayrıca Tadic'in Suudi Arabistan'dan tekliflerin geldiği ancak 36 yaşındaki yıldızın Avrupa'da kalmak istediği istemesi nedeniyle gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

        Fenerbahçe kariyerinde 2 sezonda 109 maça çıkan Sırp yıldız, 29 gol, 35 asist kaydetti.

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