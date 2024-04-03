Dusan Tadic, orta sahadan gol attı!

Uzaktan attığı golle ilgili konuşan Dusan Tadic, "Kariyerimde bu kadar uzaktan attığım bir gol yoktu, bu ilk oldu. Çok sık yaşadığım bir şey değil. En önemlisi 3 puan alabilmekti. Güzel bir performans ortaya koyduk. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık." dedi.