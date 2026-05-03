        Türkiye'de konut sahibi olma hayali kuran dar ve orta gelirli vatandaşlar için yeni bir dönem kapıda. "İlk Evim" adıyla gündeme gelen ve %1,20 faiz oranı ile dikkat çeken düşük faizli konut kredisi kampanyası, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve erişilebilir taksit avantajlarıyla büyük ilgi görüyor. 180 aya varan vade imkânı sunması beklenen kredi paketi, hem konut piyasasını hareketlendirecek hem de kira yükünden kurtulmak isteyenler için önemli bir fırsat yaratacak. Gözler şimdi, kampanyanın resmi açıklama tarihi ve başvuru şartlarında. Peki, Düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman? TOKİ İlk Evim Kredisi şartları ne? İşte detaylar...

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 19:42 Güncelleme:
        Ev sahibi olmayı planlayan milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi kampanyasında geri sayım sürüyor. Kamuoyunda “1.20 faizli konut kredisi” olarak anılan ve ilk kez ev alacaklara yönelik hazırlanan destek paketi, uygun faiz oranı ve uzun vadeli ödeme planıyla öne çıkıyor. Özellikle artan konut fiyatları karşısında alternatif arayan vatandaşlar için kritik bir adım olarak değerlendirilen kampanyanın detayları ve başvuru sürecine ilişkin açıklamalar merakla bekleniyor. Detaylar haberimizde...

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında stratejik bir adım olarak planlanan bu düzenleme, şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında tutuluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

        İLK EVİM KREDİSİ VADE VE FAİZ ORANI NE KADAR?

        Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu pakette en dikkat çekici unsur maliyetler:

        Faiz Oranı: Kulislerde ve ekonomi planlarında konuşulan en güçlü oran yüzde 1.20.

        Vade Seçeneği: Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla vadenin 15 yıla (180 ay) kadar çıkarılması bekleniyor.

        Aracı Kurumlar: Kampanyanın öncelikli olarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

        Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı.

        Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

        İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması

        Konut alacağı şehirde ikamet etmesi

        Son 1 yılda konut satmamış olması

        Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması

        Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,

        Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLER YARARLANACAK?

        Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
