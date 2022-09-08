DUY BENİ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Kanat ve Ekim’in el el gelmesi kolejde bomba etkisi yaratmıştır. Melisa, bu manzara karşısında deliye döner. İkilinin sevgili olmalarının herkes tarafından öğrenilmesi, Melisa’nın itibarını sarsar. Kızlar artık Melisa’nın eskisi kadar güçlü olmadığını düşünürken, Melisa Ekim’den hesap sormakla kalmaz. Kanat’ı vicdanından vurmak için büyük bir plan yapar.

Diğer yandan okuldaki herkese yürüyebildiğini ilan eden Leyla’nın en mutlu günü kabusa dönmüş, Ekim’le arasındaki mesafe uçuruma dönüşmüştür. Bu durum Ekim’in içini acıtsa da asıl hedefi için sessiz kalmaya mecburdur. Ekim, edindiği önemli bir bilgiyi büyük planını gerçekleştirmek için kullanırken; en büyük darbeyi, uğruna kendini feda ettiği dostundan alacaktır. Ekim, canı yansa da doğru olduğunu düşündüğü yolda yürümeye devam edecek; bu yolda karşısındaki engel en sevdiği kişi olacaktır.