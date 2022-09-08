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Duy Beni 10. bölüm yayınlandı! Duy Beni son bölüm izle

Duy Beni 10. bölüm Star TV ekranlarında yayınlandı. Televizyon ekranlarının gençlik dizisi Duy Beni son bölüm ile 8 Eylül Perşembe akşamı 20:00'da izleyicisiyle buluştu. Duy Beni 10. son bölümde; Kanat ve Ekim’in el el gelmesi kolejde bomba etkisi yaratır. Duy Beni son bölüm izle ekranı Star TV internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte Duy Beni 10. son bölüm özeti...

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  • Duy Beni 10. bölüm izle full tek parça! Star TV Duy Beni son bölüm kesintisiz izle

    Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni 10. bölümü ile ekranlara geldi. Duy Beni dizisi başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu gibi başarılı isimlerin yer alıyor. Dizinin Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif’in kaleme aldığı “Duy Beni”nin yapımcılığını ise Süreç Film üstleniyor. İşte Duy Beni 10. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...
  • Duy Beni 10. bölüm izle full tek parça! Star TV Duy Beni son bölüm kesintisiz izle

    DUY BENİ 10. BÖLÜM İZLE

    Duy Beni 10. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Duy Beni son bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Duy Beni 10. bölüm izle full tek parça! Star TV Duy Beni son bölüm kesintisiz izle

    DUY BENİ 10. BÖLÜM ÖZETİ

    Kanat ve Ekim’in el el gelmesi kolejde bomba etkisi yaratmıştır. Melisa, bu manzara karşısında deliye döner. İkilinin sevgili olmalarının herkes tarafından öğrenilmesi, Melisa’nın itibarını sarsar. Kızlar artık Melisa’nın eskisi kadar güçlü olmadığını düşünürken, Melisa Ekim’den hesap sormakla kalmaz. Kanat’ı vicdanından vurmak için büyük bir plan yapar.

    Diğer yandan okuldaki herkese yürüyebildiğini ilan eden Leyla’nın en mutlu günü kabusa dönmüş, Ekim’le arasındaki mesafe uçuruma dönüşmüştür. Bu durum Ekim’in içini acıtsa da asıl hedefi için sessiz kalmaya mecburdur. Ekim, edindiği önemli bir bilgiyi büyük planını gerçekleştirmek için kullanırken; en büyük darbeyi, uğruna kendini feda ettiği dostundan alacaktır. Ekim, canı yansa da doğru olduğunu düşündüğü yolda yürümeye devam edecek; bu yolda karşısındaki engel en sevdiği kişi olacaktır.

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