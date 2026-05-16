Düzce'de araçta binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Düzce'de düzenlenen operasyonda, hafif ticari aracın iç döşemelerinin içine gizlenmiş 4 bin 273 uyuşturucu hap bulundu; şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 00:42
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
AA'nın haberine göre; bu kapsamda teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli S.A'nın aracında yapılan aramada, iç döşemelerin içine gizlenmiş 4 bin 273 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aziziye Mahallesi'ndeki ikametinde de ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu kullanma aparatı bulunan şüpheli, gözaltına alındı.
