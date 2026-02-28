Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Düzenli kolajen kullanımı mucizeymiş! Cilt, kas ve eklem sağlığını olumlu etkiliyor | Sağlık Haberleri

        Düzenli kolajen alımı cilt, kas ve eklem sağlığını olumlu etkiliyor

        Araştırmaya göre, düzenli kolajen takviyesinin ciltteki elastikiyeti artırdığı, kas yapısını iyileştirdiği, eklem kireçlenmesine bağlı durumlarda olumlu sonuç verdiği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 09:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uluslararası araştırmacılar, ölü cilt hücrelerini yenileme, organları koruma ve kanın pıhtılaşmasında temel rol oynayan kolajen proteinin günlük alımının cilt sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. 113 vakanın incelendiği araştırma, 7 bin 983 katılımcıyla yürütüldü.

        2

        Düzenli kolajen alımının ciltteki elastikiyeti artırdığını, kas yapısını iyileştirdiğini, kas-iskelet sistemi ve eklem kireçlenmesine bağlı durumlarda olumlu sonuç verdiğini tespit eden araştırmacılar, bu proteinin, eklemlerde görülen romatizmanın neden olduğu ağrıyı ve sertliği hafiflettiğini belirledi.

        3

        Öte yandan araştırmacılar, kolajen alımının ağız sağlığı ile kardiyometabolik açılardan "karışık sonuçlar" verdiğini belirtti.

        4

        Vücutta doğal olarak üretilen ve yaşla azalan protein türü olan kolajen, cilt, tırnak, kemik, tendon ve kıkırdak gibi bağ dokularını destekliyor ve güçlendiriyor.

        5

        Araştırmanın sonuçları "Aesthetic Surgery Journal Open Forum"da yayımlandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tanju Özcan: Gözaltına alındım
        Tanju Özcan: Gözaltına alındım
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        "Eve döndük"
        "Eve döndük"
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!