Anket sonuçlarıyla ilgili konuşan Johnson "Gerçekten çok şaşırmıştım ve onur duymuştum. Sizinle küçük bir şey paylaşacağım; 2022'de yıl sonunda, partilerden ziyaretime gelip aday olup olamayacağımı sordular" dedi.

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"Siyasete girmeyi hiçbir zaman istemedim" diyen oyuncu, siyasetle ilgili nefret ettiği çok şey olduğunu da dile getirdi.



Başkanlığa aday olma fikrini oyuncu ilk kez 2017'de ortaya atmıştı ve ancak daha sonra babalığın kendisi için en önemli şey olduğunu dile getirerek siyasete atılmayacağını söylemişti.