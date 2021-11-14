2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuruları sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler KYK burs sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sayfasından sorgulayabilecek. Peki 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

E-DEVLET'TEN BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

E-DEVLET KYK BAŞVURU EKRANI

2021 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Hemen şunu belirtelim ki, burs sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki değerlendirme sürecine baktığımızda, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı.

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.