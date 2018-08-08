Edinilen bilgiye göre, Kamu İhale Kurumunun (KİK) yürüttüğü e-ihale uygulaması sayesinde ihale süreçlerinde bürokrasi azaltılacak, iş ve işlem maliyetleri düşürülecek, zaman ve kaynak tasarrufu yapılacak.

Kamu İhale Kanunu kapsamında 2017 yılında 90 bin ihale yapılırken, bu ihalelerin büyüklüğü 210 milyar lirayla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 7'sine ulaştı. 35 bin idare, 150 bini aşkın istekli ve yılda 500 binin üzerinde teklif sayısıyla büyük bir işlem hacmine sahip bu ihaleler, kamu hizmetlerinin basitleştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması hedefi doğrultusunda hızla elektronik ortama taşınacak.

Temmuz 2016'da yaklaşık maliyeti 250 bin liraya kadar olan mal ve hizmet alımlarında kullanımına başlanan e-ihale uygulaması, ihale süreçlerinde iş ve işlem maliyetlerini düşürürken, bu sayede KOBİ'lerin kamu alımlarına erişimini kolaylaştırarak rekabeti arttırdı.

KADEMELİ GEÇİŞ

Söz konusu faydaların yaygınlaştırılması için kamu alımlarında 2019 yılına kadar e-ihaleye kademeli geçiş yapılacak. Öncelikle yaklaşık maliyeti mal alımlarında 8 milyon liraya, hizmet alımlarında 500 bin liraya kadar olan 20 binden fazla ihalenin elektronik yolla yapılmasına imkan sağlanacak. 2019 yılında ise parasal limit sınırı olmadan, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde e-ihale yapılabilecek.

Söz konusu uygulamanın parasal limit sınırı olmadan mal, hizmet ve yapım işleri ihalelerinde kullanılmasına yönelik Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) geliştirmeleri yapılacak.

Eylem sürecinde tüm paydaşların aktif katılımı ile ülke çapında eğitimler düzenlenerek, e-ihaleye ilişkin farkındalık artırılacak ve kullanımı özendirilecek. Bu çerçevede e-ihale rehberi yayımlanacak.

e-ihale kullanımının yaygınlaştırılması, tek başına belge maliyetlerinde yıllık 50 milyon lira tasarruf sağlayacak, kamu satın alma maliyetlerinin azalmasına da önemli düzeyde katkıda bulunacak.





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