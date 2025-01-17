E karne nasıl görüntülenir, nereden bakılır? 2025 E karne görüntüleme ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yarıyıl tatil sürecine girilmesiyle öğrenciler karnelerine kavuştu. Sömestr tatiline giren öğrenciler 1.dönem not ortalaması, devamsızlık, sözlü notları e karne gibi imkanların sunulduğu e okul üzerinden öğrenebiliyor. Peki E karne nasıl görüntülenir, nereden bakılır? İşte, 2025 E karne görüntüleme ekranı
Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 17 Ocak'tan itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Öğrenciler karnelerini online olarak e-okul üzerinden görüntüleyebilecek. Peki e-Karne giriş ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak, e karne nasıl görüntülenir?
E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Karnelere "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-KARNE NE ZAMAN AÇILACAK?
E-Okul girişi ile not bilgileri menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebiliyor. e-Karne, 17 Ocak Cuma günü saat 10.00'dan itibaren erişime açılacak.