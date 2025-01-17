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        Haberler Bilgi Yaşam E karne nasıl görüntülenir, nereden bakılır? 2025 E karne görüntüleme ekranı

        E karne nasıl görüntülenir, nereden bakılır? 2025 E karne görüntüleme ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yarıyıl tatil sürecine girilmesiyle öğrenciler karnelerine kavuştu. Sömestr tatiline giren öğrenciler 1.dönem not ortalaması, devamsızlık, sözlü notları e karne gibi imkanların sunulduğu e okul üzerinden öğrenebiliyor. Peki E karne nasıl görüntülenir, nereden bakılır? İşte, 2025 E karne görüntüleme ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:07
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        Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 17 Ocak'tan itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Öğrenciler karnelerini online olarak e-okul üzerinden görüntüleyebilecek. Peki e-Karne giriş ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak, e karne nasıl görüntülenir?

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        E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        Karnelere "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

        Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

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        E-KARNE NE ZAMAN AÇILACAK?

        E-Okul girişi ile not bilgileri menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebiliyor. e-Karne, 17 Ocak Cuma günü saat 10.00'dan itibaren erişime açılacak.

        E-OKUL E-KARNE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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        E-KARNE'DE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGELERİ GÖRÜNÜR MÜ?

        E-Karne'de takdir ve teşekkür belgeleri de görüntülenebilir.

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