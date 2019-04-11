E-okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır? sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Okullarda ikinci eğitim döneminin ortalarına geldiğimiz bugünlerde yavaş yavaş sözlü ve yazılı sınav notları açıklanıyor. Bu nedenle öğrenci ve velilerin e-okul'a ilgisi de yoğun oluyor. Ayrıca öğrencilerin devamsızlık bilgileri de veliler tarafından sıklıkla e-okul üzerinden takip ediliyor. İşte, 2019 Veli bilgilendirme sistemi e-okul giriş ekranı...

E - OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI 2019

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E - OKUL'DAN NELER ÖĞRENİLEBİLİR?

1- Sınav sonuçlarını öğrenmek

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir